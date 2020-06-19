Федот Тумусов: Мне реально было «за державу обидно»

Депутат Государственной Думы Федот ТУМУСОВ опубликовал пост в соцсетях о разблокировке мессенджера Telegram в России:

Мне реально было «за державу обидно», когда принимал решение бороться за разблокировку телеграма.

Наше Российское Государство должно быть сильным. Везде и во всем. И «прощать право сильного».

Я приветствую принятое решение о разблокировке телеграм. Оно принято в интересах всех граждан Российской Федерации!

Урраа!!!