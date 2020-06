Федот Тумусов: Мне реально было «за державу обидно»

View this post on Instagram

Мне реально было "за державу обидно", когда принимал решение бороться за разблокировку телеграма. Наше Российское Государство должно быть сильным. Везде и во всем. И "прощать право сильного". Я приветствую принятое решение о разблокировке телеграм. Оно принято в интересах всех граждан Российской Федерации! Урраа!!!