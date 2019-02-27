Федот Тумусов: Миссия села – сбережение, развитие народа саха и сохранение уклада жизни

«Может ли быть экономически рентабельным производство мяса, молока в суровых северных условиях? Нет. Но это вовсе не значит, что там не должно быть экономики», – заявил депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов в своем выступлении на первом выездном заседании Общественно-консультативного Совета при Председателе Госсобрания (Ил Тумэн) «Миссия современного села», которое состоялось 27 февраля в селе Майя Мегино-Кангаласского района.

Народный депутат считает, что якутяне должны выработать другие подходы и новую парадигму развития, согласно которой, якутское село – это особый северный уклад жизни, который необходимо поддерживать. Сейчас, по его мнению, из-за неправильного понимания миссии или предназначения «колыбели» народа саха, которое базируется на примитивном представлении о том, что оно заключается лишь в производстве молока и мяса, якутское село вынужденно следует по пути вымирания. Федот Тумусов уверен в том, что такой подход в корне неверен. На самом деле, миссией якутского села является сбережение, развитие народа саха с сохранением и развитием особого северного уклада жизни убежден народный избранник.

Он вопрошает: найдет ли якутское село свое место в цивилизации в грядущем шестом технологическом укладе?

Экономика Якутии, в частности, ее промышленная продукция, является частью мировой экономики, влияющей на коньюктуру мирового рынка. Кроме того, якутяне научились продуцировать интеллектуальную продукцию, которая также может влиять на мировую коньюктуру некоторых сегментов экономики в мире. В качестве примера, депутат Госдумы РФ от Якутии привел такие успешные фирмы, как «Mytоnа» (мировой рынок виртуальных игр) и «Индрайвер» (мировой рынок такси).

Федот Тумусов назвал главной дилеммой времени – сохранение баланса между поисками новых способов наращивания влияния на мировые рынки и путей сохранения и развития в качестве этноса.

Он подчеркнул, что якутянам следует идти в ногу со временем и передовой частью человечества, так как мировая экономика на данный момент переживает период необратимой трансформации, связанной с наступлением очередной промышленной революции, которая сотрет привычные технологические границы, реформирует устоявшиеся технологические и производственные цепочки. В частности, она будет характеризоваться слиянием технологий и стиранием границ между цифровой, производственной и биологической сферами, где точкой отсчета станут освоение нанотехнологий: конструирования новых материальных объектов, биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, систем искусственного интеллекта и т.д. Все это будет способствовать большей интеллектуализации производства, а также переходу от «общества потребления» к «интеллектуальному обществу», где производственная сфера перейдет к экологически чистым и безотходным технологиям.

В связи с вышеизложенным, Федот Тумусов предлагает воспользоваться уникальным шансом и в ближайшие пять лет коренным образом преобразовать жизнь в якутских селах. По его мнению, необходимо обратить особое внимание на здравоохранение и коренным образом изменить подход к представлению о здравоохранении и медицине – перестать идентифицировать здравоохранение с медициной и начать относиться к своему здоровью как к своей собственности. При этом государство должно создать все условия для сбережения, сохранения этой собственности на долгие годы.

По утверждению Тумусова, Государственная Дума РФ приняла законы, которые обеспечивают оснащение и появление участковых больниц, ФАПов в каждом населенном пункте на самом современном уровне. Кроме того, приняты законы о телемедицине, национальная программа здравоохранения, на реализацию которых в бюджете страны заложены огромные суммы. Но, к сожалению, все тормозится на местах из-за непонимания вещей и неверия.

Условно говоря, должно быть так, что в самом отдаленном поселке человек приходит в ФАП и его с помощью телемедицины диагностируют, лечат и консультируют самые лучшие врачи страны.

Помимо этого, необходимо на местах организовать изучение родных языков наравне с другими и учесть то,\что дети сегодня черпают информацию с интернета. Поэтому обязательно и активно нужно создавать и транслировать качественный и доступный контент на якутском языке в интернет-пространстве.

И, самый важный момент, на что следует, по мнению Тумусова, обратить внимание – это необходимость финансирования и поддержания уклада жизни на селе правительством республики.

«В таком случае, у населения появятся деньги и тогда все остальное: улучшение демографии, развитие экологического туризма, кузнечного дела и т.д., народ все сделает сам», – подчеркнул депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов в своем выступлении, посвященном технологической революции и будущему якутского села.

Напомним, что в выездном заседании в с.Майя также приняли участие спикер Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Петр Гоголев, депутат Госдумы РФ Галина Данчикова, народные депутаты республики, руководители министерств и ведомств республики, администрации города Якутска, представители улусов и другие.