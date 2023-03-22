Федот Тумусов: Как военком Якутска общается с солдатскими матерями

Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов разместил видео на своем тгк t.me/fedot_tumusov:

Как военком Якутска общается с солдатскими матерями

Мне прислали видео, на котором военный комиссар Якутска Крупенков Евгений Сергеевич очень пренебрежительно отвечает матери солдата, находящегося в зоне СВО

Такое отношение к людям само по себе недопустимо, а в отношении солдатских матерей и именно сейчас, когда идет СВО, выглядит особенно цинично и возмутительно.

Подготовил депутатский запрос в адрес военного комиссара РС(Я) А.В. Авдонина с просьбой рассмотреть поведение военного комиссара Якутска Е.С. Крупенкова.