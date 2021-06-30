Федот Тумусов: Хватит делить людей на привитых и изгоев



Не вакцинировался от коронавируса? Тогда вам двери ресторанов закрыты, не сможете попасть на личный приём к мировому судье. Дальше больше: больницы не будут принимать на плановую госпитализацию, а студентов не допустят к очным занятиям. Все это грозит пока только москвичам, но то, что происходит в центральных городах, у нас в республике обычно перевыполняется с двойным рвением.



Такие суровые меры вокруг вакцинации в Москве объясняют ухудшением ситуации с COVID-19. «Чиновники всеми силами загоняют на вакцинацию людей, грозят увольнениями, вешают на все движущееся QR-коды, но успехов пока увидеть не получается, -делится в своей социальной сети депутат Госдумы Федот Тумусов. — А все потому, что нет доверия. И чем сильнее давление – тем больше подозрений».



Федот Тумусов призвал не делить людей на привитых и изгоев, а найти другие пути решения по вакцинации. Справедливоросс обратился с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину. «Предлагаю: с каждым вакцинирующимся заключать договор страхования жизни и здоровья на 10 миллионов рублей, — пишет депутат. — Вакцина безопасна – значит, деньги государство сэкономит. А люди убедятся, что их не обманывают и заботятся об их здоровье. Если же осложнения возникнут – то сумма будет достаточно внушительной, чтобы покрыть все медицинские риски».