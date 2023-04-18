Федот Тумусов: Государство должно субсидировать услуги ЖКХ в Арктике

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» последовательно выступает за ограничение роста жилищно-коммунальных тарифов. Более того, по мнению депутата Государственной Думы, лидера якутских справороссов Федота ТУМУСОВА, государство должно сокращать такие расходы жителей северных территорий.

«Если России нужен Север, а он нужен, значит, там должны быть льготные тарифы. А не так, как сейчас ежегодно они повышаются на десятки процентов. Это абсолютно неправильная политика!», — заявил Тумусов.

Председатель партии СРЗП Сергей МИРОНОВ высказался в поддержку заявления президента о недопустимости увеличения тарифов на услуги ЖКХ в ближайшие полтора года. Он отметил, что в ряде регионов предельные нормативы роста превышаются, с чем в СРЗП готовы бороться.

«Президент предупредил чиновников о том, что бессовестные коммунальные поборы нужно остановить. Глава государства заявил, что в ближайшие полтора года не должно быть серьёзных повышений цен на услуги ЖКХ. Это то справедливое решение, которого ждали граждане. Это то, на чем постоянно настаивает «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ«. Коммунальные поборы стали практически национальным бедствием. В прошлом году тарифы повысили два раза, а в декабре аж на 9%.

На бумаге это делалось в рамках инфляции, а по факту в некоторых регионах повышение произошло в несколько раз. Да ещё и качество услуг совсем не улучшается.

Убеждён, что тарифы ЖКХ нужно замораживать, поскольку для многих семей эта статья расходов стала уже практически второй после питания. Это совсем не способствует росту благосостояния граждан», — сообщил в своем телеграм-канале Сергей МИРОНОВ