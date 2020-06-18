Федот Тумусов: богатые тоже плачут

Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов сообщил, что в скором времени парламент может принять законопроект о прогрессивной шкале налогообложения.

Напомним, что сейчас в России действует плоская налоговая шкала: все граждане страны, независимо от доходов, платят 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Оппозиционные фракции Думы регулярно выступают с предложениями заменить плоскую шкалу на прогрессивную, в рамках которой ставка налога будет повышаться вместе с ростом месячного дохода.

Однако ранее, как напомнил Тумусов у себя в блоге, «Единая Россия» выступала резко против ухода от плоской шкалы, также против был и премьер-министр Михаил Мишустин, пришедший на свой пост из кресла главы Федеральной налоговой службы.

Тем не менее в четверг глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов заявил, что его партия «всегда говорила о том, что в перспективе возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога», при зарплате свыше 2-3 миллионов рублей в месяц платить больше налогов «вполне нормально», а тема «есть в повестке, и мы всегда говорили, что плоская шкала — не навечно».

По мнению Тумусова, ранее вносившего законопроект о прогрессивной шкале, рационально было бы установить следующие налоговые ставки:



1. С дохода свыше 2 млн в месяц – 15%.

2. Свыше 10 млн в месяц – 25%.

3. Меньше 25 тысяч в месяц – отменить НДФЛ.

Депутат рассчитывает, что непосредственно к обсуждению изменения налоговой шкалы Дума сможет приступить уже этой осенью.