Федоров не смог помочь партии Обедина, а проблемы себе заработал

Известный политик и бизнесмен Владимир ФЕДОРОВ не вступил в партию своего друга и соратника Виталия ОБЕДИНА – «Партию дела». Но из лучших побуждений хотел помочь собрать подписи в Усть-Янском районе. Друга он морально, конечно, поддержал. Но результата нет, а проблем добавилось. Причем, Владимир Юрьевич в своем телеграм-канале напрямую связывает партийную деятельность с навалившимися проблемами.

— Ну, что друзья — всего несколько дней, как я вернулся из Депутатского, где пытался помочь зарегистрироваться партии Виталия Обедина («Партия Дела»), общался с людьми и собирал подписи в поддержку проекта «Арктическая ипотека», о котором я обязательно расскажу вам в скором времени, и сразу обнаружил, что в Якутске меня ждет ответочка от властей.

Даже не одна, а три — видимо, по числу «грехов» (за партию, за встречи и за подписи). Никто не обратился ко мне за теми же подписями: давайте возьмем в работу, обсудим… Зачем? Вместо этого узнал, что:

1. Начата камеральная проверка в отношении моей супруги Виктории Федоровой (по итогам предыдущей возбуждали уголовное дело, которое мы отбили);

2. В третий раз инициировано дело против меня по злосчастному диплому 30-летней давности (два раза суд отказывал, но прокуроры и полицейские не сдаются… за это время я успел получить красный диплом в РАНХигС и подумываю об аспирантуре)

3. Из Административной комиссии г. Якутска в «СахаЭкспоЦентр» прибежали проверяющие и буквально извелись от желания до чего-то придраться — теперь пытаются обвинить в том, что на парковке неправильно нанесена разметка для пожарных машин (последний суд с мэрией по земельному участку мы выиграли, но пакостить не перестают).

Что из этого следует? Что я все правильно делаю.

Такая болезненная, на грани истерики, реакция говорит о том, что любые мои телодвижения окружение главы, куда теперь входит и руководство мэрии, воспринимает как вызов. Так выдайте мне что ли удостоверение «Официальный Враг Главы Республики Саха (Якутия)»?! Буду ходить важный.

Считаю всем предпринимателям необходимо озвучивать о правовом беспределе, проявлять принципиальность. Куда хуже — для общества — когда люди молча сносят подобное отношение из года в год по принципу «лишь бы хуже не стало». Когда из страха сворачивают любую гражданскую, общественную и политическую активность и живут, как мудрый пескарь у Салтыкова-Щедрина: лишь бы не высунуться, а то съедят.

Такая ситуация в Арктике сплошь и рядом.