Федоров и Обедин создают новую политсилу

«Учитывая, что люди не могут остыть после выборов и требуют от нас с Владимиром активности, принято решение о создании общественной организации», — сообщил Виталий Обедин в своих аккаунтах после прямого эфира в соцсети вместе с Владимиром Федоровым.

Тут же посетовал на депутата Павла Ксенофонтова, который устроил «сплошной бенефис» в комментариях, исповедуя принципы «Единой России».

Напомним, что Виталий Обедин при поддержке Владимира Федорова занял второе место на выборах мэра Якутска, состоявшихся в минувшие выходные. Без харизмы Сарданы Авксентьевой нынешнему тандему не удалось повторить оглушительный успех 2018-го. Конечно, были и другие причины. Чувствовался недостаток ресурсов. Однако ньюсмейкеры резонно решили, что стоит инвестировать высокий рейтинг в текущую политику.

Постоянной партии, под надежным крылом которой выступали бы Обедин и Федоров, у них нет. Они выдвигаются то от одной, то от другой партии. Впрочем, было желание возглавить региональное отделение партии «Новые люди». Но с этой мыслью расстались, узнав о том, что партия вела переговоры с популярной Сарданой Авксентьевой.

Обедин положительно отозвался о «Справедливой России», выдвинувшей его на выборы, как «доминирующей силе, способной противостоять «Единой России». «Дальнейшее сотрудничество с этой партией вполне возможно. Мы будем об этом думать», — отозвался Виталий Валерьевич. Однако СР в Якутии считается «партией одного человека», и очевидно, что политику отделения будут определять, скажем так, партийцы со стажем.

Раз нет своей партии, что более предпочтительно в политике, тандем Федорова и Обедина заявили о создании общественной организации. Понятно, что новая сила будет оппозиционной. Ньюсмейкер назвал своими соратниками предпринимателя, члена Общественной Палаты Якутии Афанасия Алексеева и известного оппозиционного политика, экс-депутата Ил Тумэна Сулустаану Мыраан.

Ранее оппозиционных политиков Якутии объединило общественное движение «Сомо5о куус». Но многие его сторонники дистанцировались от «Сомо5о куус» после скандала с зарубежными грантами через общественную организацию «Якутия – наше мнение».

Юридически любой может создать общественную организацию.

Виталий Обедин пишет о создании общественной организации:

— Мы видим ее в первую очередь как инструмент для общественного диалога горожан и власти. Будет два крыла:

1) виртуальная демократия (продвижение инициатив через РОИ, дискуссионные площадки, дебатные клубы и т.д.);

2) реальные акции и социальные проекты (вроде федороских бань, народных гуляний, экологических акций и т.д.).

Через первое жители смогут оказывать влияние на решения, принимаемые на уровне города, через второе – доказывать, что решать иные вопросы можно самим, за счет самоорганизации и спонсорского участия.

В ближайшие несколько дней проработаем концептуальную модель и представим ее на обсуждение сторонникам.

Стратегически учредителям Федорову и Обедину выгодно, что они будут самостоятельно определять политику общественной организации, без согласования с лидерами, как это было бы при вливании в политическую партию. Но для выдвижения на выборы им все равно потребуется партия, так что политическое сватовство, надо полагать, продолжится.

Уже этой осенью предстоят выборы в Госдуму, к которым готовятся все реальные политсилы страны.