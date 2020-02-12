Федор Нечай вновь избран председателем ЯРО Нефтегазстройпрофсоюза России

Сегодня состоялась X отчетно-выборная конференция Якутской региональной организации Нефтегазстройпрофсоюза России. В работе конференции приняли участие 41 делегат, а почетными участниками стали председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин и председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев.

О работе республиканской профсоюзной организации работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства за прошедшие 5 лет отчитался профсоюзный лидер Федор Нечай. Председатель отраслевого профсоюза сообщил, что на сегодня реском насчитывает 4021 члена профсоюза. За отчетный период профсоюзной организацией была проведена системная работа по включению дополнительных гарантий и льгот для работников в коллективные договора.

«Мы сегодня с гордостью говорим, что коллективные договора наших предприятий – одни из лучших в республике. Так, в 2016 году ОАО «Сахатранснефтегаз», а в 2019 году – АО «Саханефтегазсбыт» стали победителями республиканского конкурса «Лучший социальный партнер Федерации профсоюзов РС(Я)», в котором особо учитываются пункты коллективного договора. Хочу отметить конструктивное сотрудничество с руководителями наших предпряитий, основанное на принципах социального партнерства. За годы совместной работы мы научились слышать, понимать и поддерживать друг друга, и сплачиваться в нужный момент. Ну, а основной целью нашей работы было и остается отстаивание и защита прав и интересов членов профсоюза. Где бы то ни было, труд должен быть оценен достойно. Человек должен жить на свою зарплату, воспитывать детей, содержать семью», — подчеркнул в своем выступлении Федор Нечай.

С информацией о деятельности Нефтегазстройпрофсоюза России перед делегатами отчетно-выборной конференции выступил председатель Александр Корчагин. Как он сообщил, на сегодня профсоюзная организация действует на территории 65 субъектов Российской Федерации, членов профсоюза по всей стране – 1 235 000 человек.

«В Якутии чуть больше 4000 членов нашего профсоюза. По сравнению с более чем 1 миллиона человек, это не много. Но мы понимаем, что Якутия – это абсолютно автономная территория и здесь реализуется очень важное производство. Отрадно, что в предприятиях нашей отрасли есть понимание важности делового сотрудничества администраций с профсоюзом. Все это работает во благо людей труда. Мы сегодня много говорим на государственном уровне о том, что экономика России будет иметь в дальнейшем фактор развития через освоение северной территории. А ведь Север сам по себе развиваться не может, только люди могут развивать ее. Все мы знаем, что регион очень сложный в формате жизнедеятельности – Север не прощает ошибок. И если мы хотим освоить Север, то должны ценить его главное богатство – людей, тружеников. И в этом наша задача – создание благоприятных условий для повышения жизненного уровня членов нашего профсоюза и их семей, представительство и защита профессиональных, социально-трудовых прав и интересов своих членов», — отметил Александр Корчагин.

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Решением делегатов X отчетно-выборной конференции ЯРО Нефтегазстройпрофсоюза России председателем вновь избран Федор Владимирович Нечай.

