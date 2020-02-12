Федор Нечай в четвертый раз избран председателем ЯРО «Нефтегазстройпрофсоюза»

12 февраля состоялась X отчетно-выборная конференция ЯРО «Нефтегазстройпрофсоюза» России. В Якутском отделении крупной профсоюзной организации насчитывается 4021 член. В республике членами Нефтегазстройпрофсоюза являются сотрудники нефтегазовых предприятий: АО «Сахатранснефтегаз», АО «Саханефтегазсбыт», АО «ЯТЭК», ООО «ЯТЭК –МТ», ГУП «Дирекция Стройсельгазификация», ООО ГДК «Ленск-Газ». На конференции интересы своих работников представлял 41 делегат.

В работе конференции принял участие председатель Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей, промышленности и строительства Александр КОРЧАГИН. Он ознакомил делегатов конференции с основными направлениями деятельности одной из самой крупной и влиятельной общественной организации России, численность которой составляет более 1,2 млн. человек. В состав Нефтегазстройпрофсоюза входят такие крупные предприятия, как «Газпром», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Новатэк» и др.

Профсоюзный лидер подробно рассказал о мерах по защите прав и интересов трудящихся. Он отметил, что одной из основных задач работы является улучшение условий труда и повышение качества жизни в северных регионах, без чего невозможна реализация масштабных проектов, привлечение инвестиций и квалифицированных кадров на Север.

С отчетом о работе выступил лидер якутского отделения Нефтегазтсройпрофсоюза России Федор НЕЧАЙ.

Он в свою очередь отметил, что профсоюзные органы совместно с работодателями принимают меры по недопущению снижения уровня социальных льгот и гарантий для работников, закрепленных в коллективных договорах акционерных обществ, в том числе по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах.

Федор Владимирович Нечай председателем профсоюзной организации работает с 1999 года. Он пользуется заслуженным уважением у трудовых коллективов нефтегазовой отрасли республики. Сегодня делегаты X отчетно-выборной конференции единогласно избрали его на должность председателя ЯРО Нефтегазстройпрофсоюза России на новый срок.