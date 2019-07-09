Федор Конюхов прилетит в Якутск на самолете с солнечными батареями

Как сообщает ТАСС, Федор Конюхов хочет за 10 дней долететь из Москвы на Камчатку на самолете с солнечными батареями. По пути известный путешественник сделает остановку в Якутске.

Российский путешественник Федор Конюхов в первой половине сентября 2019 года планирует впервые осуществить перелет из Москвы на Камчатку на самолете с солнечными батареями, сообщил в воскресенье ТАСС его сын Оскар Конюхов.

5-6 июля Федор Конюхов совершил первый в истории перелет на экспериментальном самолете «Летающая лаборатория» по маршруту Московская область — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодарский край — Евпатория.

«Это будет первый перелет на самолете на солнечной энергии через всю Россию по маршруту Москва — Челябинск — Новосибирск — Иркутск — Якутия — Камчатка. Это будет первая половина сентября, не позже, потому что на Камчатке снег может выпасть», — сообщил сын путешественника.

По его словам, планируется, что сам перелет пройдет за семь дней, но организаторы добавляют на всякий случай еще три дня резерва на случай возможных погодных осложнений.

В настоящее время команда Конюхова просчитывает маршрут перелета самолета с учетом его габаритов, поскольку не всякий аэродром может принять летательный аппарат с размахом крыльев в 25 м.

Самолет будет оборудован видеокамерами, которые будут снимать российские просторы с высоты птичьего полета.

«Будет очень красивый полет, великолепные пейзажи. Мы оборудуем самолет камерами, будем снимать нашу страну с высоты птичьего полета, по итогам сделаем фильм», — сказал Оскар Конюхов.

Он отметил, что перелет в Крым позволил испытать оборудование.

«Это очень хорошая тренировка и для пилотов, и для проверки работы всего оборудования. Все прошло хорошо», — сказал собеседник агентства.

В понедельник Федор Конюхов из Крыма осуществит перелет в Кисловодск, а оттуда в Москву.