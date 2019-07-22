Федор Борисов: Я никуда не ухожу

«Я никуда не ухожу, продолжаю работать в команде Айсена Сергеевича Николаева», – сказал вновь назначенный заместителем руководителя Администрации Главы и Правительства Якутии Федор Борисов, комментируя своё назначение.

Напомним, сегодня на расширенном планёрном заседании с членами правительства республики и руководителями структурных подразделений АГИП РС(Я) Айсен Николаев объявил, что только что подписал указы о назначении руководителем Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Афанасия Владимирова, его заместителем – Федора Борисова.

«Деятельность команды Айсена Сергеевича сейчас находится на подъёме. Рад, что мне удалось обеспечить плавный переход работы обновлённого коллектива Администрации Главы и Правительства республики. Моя задача заключалась в усилении работы Администрации Главы и правительства, повышении её эффективности и организации взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти в республике, а также с органами местного самоуправления и с федеральными исполнительными органами власти», – сказал Фёдор Борисов.

С возложенными на него задачами Борисов успешно справился. Сейчас налажена конструктивная работа с федеральным центром, с руководством Дальневосточного федерального округа. В Национальном рейтинге губернаторов А.С. Николаев по итогам июня 2019 года занимает 18-ое место и входит в первую группу рейтинга.

По итогам 2018 года Якутии удалось улучшить свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России на 30 пунктов, поднявшись с 52-го на 22-ое место. Это наибольший рост среди регионов страны по итогам 2018 года, и результат слаженной работы под руководством Главы республики Айсена Николаева членов правительства, руководителей министерств и структурных подразделений АГИП с представителями бизнеса региона. Кроме того, в рейтинге инвестиционной активности регионов России за июнь 2019 года Якутия попала в ТОП-20, заняв 17-ое место среди всех субъектов РФ.

Федор Борисов отметил, что сейчас Администрация Главы и Правительства республики проводит комплексную работу по реализации стратегических указов Главы Якутии, Послания Ил Дархана Государственному Собранию (Ил Тумэн), а также по реализации региональных проектов в рамках Национальных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определённых Указом Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«Я передаю Афанасию Семеновичу налаженный, чётко работающий механизм», – сказал Федор Борисов и положительно оценил кадровое решение Главы республики. «Афанасий Владимиров – наиболее подготовленная кандидатура, работал «на земле», хорошо знает работу на муниципальном уровне и на уровне республиканского правительства, работал министром образования, позже министром молодежи и семейной политики РС(Я), руководил Департаментом внутренней политики и возглавлял Департамент по вопросам местного самоуправления Администрации. Согласен с мнением главы Якутии, Афанасий Семенович является одним из эффективных политических менеджеров республики», – добавил Федор Борисов.

«Я никуда не ухожу, продолжаю работать в команде Айсена Сергеевича Николаева в качестве заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства республики, буду курировать взаимодействие с Государственным Собранием (Ил Тумэн), улучшать работу между исполнительным и законодательным органами власти республики. Парламент республики должен стать лидером и генератором формирования регионального законодательства в России, как это было ранее, когда многие законодательные акты якутских парламентариев легли в основу федерального законодательства, особенно в социальной сфере. Ведь именно благодаря активной работе наших якутских парламентариев были приняты многие законы, касающиеся защиты прав жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Сегодня выход Якутии на лидирующие позиции по экономическому росту, по качественному улучшению жизни людей будет зависеть от качества законодательных решений. Планирую усилить работу именно в этой части», – поделился планами Федор Борисов.