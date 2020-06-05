Федор Борисов: Впереди много работы и планов

В Хангаласском улусе состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями субсидий из муниципального бюджета. На конкурс принимались проекты по осуществлению деятельности в сфере духовно-нравственного воспитания, по созданию и распространению лучших образцов культуры и искусства, по профилактики и охраны здоровья граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.

«В этом году для реализации социально ориентированных проектов район выделил 300 тысяч рублей. Это весомая поддержка, которую ощутили наши некоммерческие организации. Также в этом году наш район одним из первых заключил соглашение с Единым ресурсным центром для развития гражданских инициатив. Впереди много работы и планов, которые обязательно будут реализованы», — подчеркнул руководитель района Федор БОРИСОВ.

Приём документов осуществлялся с 20 апреля по 20 мая. В этом году на конкурс были заявлены проекты шести некоммерческих организаций. Конкурсной комиссией субсидии выделены всем шестерым НКО на реализации следующих проектов:

— Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного спорта «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта «Феникс» с проектом «Навстречу друг другу»,

— Местная общественная организация «Центр народного творчества» Хангаласского улуса с проектом «Песенник гимна наслегов Хангаласского улуса»;

— Хангаласская улусная общественная организация общественной организации «Якутская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов» с проектом «Развитие настольных спортивных игр в Хангаласском улусе»;

— Местная общественная организация «Совет ветеранов войны и труда» Хангаласского улуса с проектом «поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и пожилых граждан района»;

— Территориальное общественное самоуправление «Сата» с проектом «Сата кэскилэ»

— Местная общественная организация по развитию Немюгюнского наслега «Немюгю» с проектом «Издательский центр «Куорсун».

Напомним, данные субсидии проходят по реализации муниципально-целевой программы «Молодежная и семейная политика, поддержка социально ориентированных НКО на 2020-2024 годы». 300 тысяч финансирования предусматривает бюджет района, 200 — республиканский.