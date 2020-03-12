12.03.2020
10:01
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Якутия

Федор Борисов наградил ветеранов тыла

Руководитель Хангаласского улуса Федор БОРИСОВ торжественно вручил юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам тыла Николаю Васильевичу БЛИЗНЕЦ и Татьяне Христофоровне ГОЛИКОВОЙ, которые проживают в поселке Мохсоголлох. Ветераны тепло встретили гостя и поделились воспоминаниями о трудовых буднях и своей жизни.

Федор Борисов рассказал как идет подготовка к юбилею 75 -летия Победы в Великой Отечественной войне. Также он отметил, что руководством Хангаласского улуса принято решение обеспечить дополнительными выплатами ветеранов Великой Отечественной войны, тыла и приравненных к ним лиц. Он поблагодарил Николая Васильевича и Татьяну Христофоровну за трудовые подвиги во время войны, вклад в восстановление страны и пожелал им крепкого здоровья.

Отметим, что в Хангаласском улусе 197 ветеранам вручаются юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Пресс-центр МР «Хангаласский улус»
Источник: Пресс-центр МР «Хангаласский улус»
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