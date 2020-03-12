Федор Борисов наградил ветеранов тыла

Руководитель Хангаласского улуса Федор БОРИСОВ торжественно вручил юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам тыла Николаю Васильевичу БЛИЗНЕЦ и Татьяне Христофоровне ГОЛИКОВОЙ, которые проживают в поселке Мохсоголлох. Ветераны тепло встретили гостя и поделились воспоминаниями о трудовых буднях и своей жизни.



Федор Борисов рассказал как идет подготовка к юбилею 75 -летия Победы в Великой Отечественной войне. Также он отметил, что руководством Хангаласского улуса принято решение обеспечить дополнительными выплатами ветеранов Великой Отечественной войны, тыла и приравненных к ним лиц. Он поблагодарил Николая Васильевича и Татьяну Христофоровну за трудовые подвиги во время войны, вклад в восстановление страны и пожелал им крепкого здоровья.



Отметим, что в Хангаласском улусе 197 ветеранам вручаются юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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