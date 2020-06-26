Федералы поддержат Якутию в проведении авиаучета диких северных оленей

25 июня Минприроды России организовало видеоконференцию по состоянию популяций дикого северного оленя в Российской Федерации под председательством заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Елены Пановой.

В совещании приняли участие представители федеральных надзорных органов, Госдумы РФ, Всемирного фонда дикой природы, Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского Края, ФГБУ «Заповедники Таймыра» и «Центрольносибирский», представители КМНС и научных организаций Красноярского Края. От Республики Саха (Якутия) приняли участие министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев и его заместитель Николай Додохов.

В ходе совещания обсудили вопросы учета численности диких северных оленей в Российской Федерации, о принятии мер по их сохранению, проблемных вопросах законодательного характера. Сахамин Афанасьев поставил вопросы по разработке федеральной программы по охране и сохранению дикого северного оленя, проведении полномасштабного авиаучета тундровых популяций ДСО, увеличении финансирования на регулирование численности волков, как одного из видов, который наносит наибольший ущерб диким северным оленям, а также предложил в Правилах охоты предоставить высшим должностным лицам субъектов установить различные сроки охоты на ДСО по районам продолжительностью 90 дней, исходя из природных особенностей районов и путей миграции.

По итогам совещания в части республики принято решение, что со стороны Министерства природных ресурсов и экологии РФ будет оказана должная поддержка в проведении авиаучетных работ численности диких северных оленей и регулировании численности крупных хищников.