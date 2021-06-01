Федералы обратили внимание на лесное хозяйство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 1 июня, провел рабочую встречу с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Аноприенко и руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым.



Стороны обсудили спектр наиболее актуальных вопросов по лесному комплексу. Основной темой встречи стали меры по повышению эффективности охраны лесов на территории республики от пожаров, снижению количества лесных пожаров.



Участники встречи остановились на итогах пожароопасного сезона 2020 года, вопросах финансирования работ по тушению лесных пожаров, обратили внимание на персональную ответственность глав улусов за своевременное реагирование на лесные пожары на территории муниципальных районов.



На встрече также рассмотрен вопрос борьбы с вредителями леса. Федеральным агентством лесного хозяйства и республикой будут выделены средства на дополнительное финансирование мероприятий по борьбе с сибирским шелкопрядом.



Кроме, этого речь шла о перспективах развития лесопромышленного комплекса в южных районах республики.





