23.06.2021
01:16
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Происшествия
Федеральный штаб рекомендовал Якутии…
ввести режим ЧС в лесах регионального уровня
22 июня 2021 года в ходе заседания Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров отмечено, что на текущий момент Республика Саха (Якутия) является наиболее пожароопасным регионом России. На территорию Якутии приходится около 40% по количеству и более 45% от общей площади действующих лесных пожаров. Федеральный штаб рекомендовал ввести в республике режим ЧС регионального уровня.
Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: Пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.
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