Федеральный резерв Авиалесоохраны на вертолете прибудет в Якутию

Вертолет МИ-8-МТВ-1 и федеральный резерв Авиалесоохраны прибудут в республику для создания минерализованных полос в труднодоступных районах, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Об этом сообщил замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский на встрече с руководителем региона Айсеном Николаевым.

«В республику прибывает федеральный резерв Авиалесоохраны для выполнения государственного задания по прокладке минерализованных полос взрывным способом в труднодоступных районах. Пока вертолет МИ-8-МТВ-1 будет базироваться в Алдане. Также завтра запланировано прибытие самолета – зондировщика Ан-26 „Циклон“», — сказал он.

Также замглавы федерального ведомства посетил Горный район. По его словам, в населенных пунктах провели большую работу по прокладке минполос, и теперь предстоит убрать сухостои и горельники. Для этого региону нужно подготовить документы и запланировать средства, которые должны быть предусмотрены в федеральных субвенциях.

«Совместно с Минэкологии сейчас необходимо подготовить дополнительные документы на предмет подготовки мероприятий в части обследований горельников, которые прилегают к населенным пунктам, подготовке бюджета, чтобы их вырубить в предстоящую зиму. Если субвенций, уже выделенных региону, не хватает, необходимо сделать заявку», — отметил Алексей Венглинский.

Ранее телеканал «Якутия 24» передавал, что после 10 июня в республике будет базироваться самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» для искусственного вызывания осадков.