Федеральный перечень товаров первой необходимости: депутат Парахин прав?
Правительство России утвердило 27 марта перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
В Распоряжении правительства отмечается, что субъекты России могут самостоятельно дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.
Допускается продажа названных товаров дистанционно — за исключением тех, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством.
В связи с публикацией распоряжения правительства России возник в Якутске вопрос конфликта: федерального и муниципального перечней товаров первой необходимости.
В муниципальном списке товаров первой необходимости перечислено откровенно мало товаров: всего 19 позиций. Такие как: свечи, шампунь, мыло, зубная паста, спички, туалетная бумага и т.д. Нет в списке ни кормов для животных, ни дезадорантов.
Также, Указ президента России «О нерабочей неделе» и Распоряжение правительства России не дают муниципалитетам право на формирование своих собственных муниципальных списков товаров первой необходимости. Это право дается только субъектам России — и Республика Саха (Якутия) не может сократить федеральный список, а только его дополнить.
Что в такой ситуации делать со списком товаром первой необходимости, который был написан городом Якутском?
Из-за него уже произошла вчера конфликтная ситуация:
Предприниматель и общественный деятель, владелец сети автозапчастей «Японец» Афанасий АЛЕКСЕЕВ распространил видео, на котором он сообщает, что он как законопослушный предприниматель закрыл свои магазины и соблюдает предписания по Нерабочей неделе, объявленной главой.
В то же время, в Якутске работают магазины автозапчастей «Кармен», — сообщает Афанасий Алексеев. Напомним, что эта сеть принадлежит депутату Ил Тумэна, лидеру ЛДПР в Якутии Гаврилу ПАРАХИНУ.
Видео Афанасия Алексеева быстро распространилось по соцсетям и мессенджерам. В «Автодом-Кармен» пришла комиссия, и теперь магазин закрыт.
Сейчас же ситуация непонятная — согласно федеральному списку товаров первой необходимости, магазины автозапчастей могут работать. Однако согласно муниципальному списку (на формирование которого у города Якутска нет прав) — магазинам автозапчастей работать нельзя.
Мы будем следить за развитием событий.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
товаров первой необходимости
(за исключением продовольственных товаров)
1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек)
2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности
4. Средства индивидуальной защиты
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства
6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)
7. Бензин, дизельное топливо, газ
8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)
9. Оборудование электрическое
10. Кабельная продукция
11. Приборы бытовые
12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
13. Предметы садово-огородные и инвентарь
14. Строительные и отделочные материалы и инструменты
15. Санитарно-технические изделия
16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения
17. Печатные средства массовой информации
18. Спички
19. Свечи
20. Похоронные принадлежности
21. Очки, линзы и их части
22. Табачная продукция
23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента)
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Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2020 года № 448р «Перечень непродовольственных товаров первой необходимости»:
1. Санитарно-гигиеническая маска
2. Антисептик для рук
3. Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички
14. Свечи
15. Шампунь
16. Крем от опрелостей детский
17. Бутылочка для кормления
18. Соска-пустышка
19. Синтетические моющие средства.
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