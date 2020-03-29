Федеральный перечень товаров первой необходимости: депутат Парахин прав?

Правительство России утвердило 27 марта перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.

В Распоряжении правительства отмечается, что субъекты России могут самостоятельно дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

Допускается продажа названных товаров дистанционно — за исключением тех, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством.

В связи с публикацией распоряжения правительства России возник в Якутске вопрос конфликта: федерального и муниципального перечней товаров первой необходимости.

В муниципальном списке товаров первой необходимости перечислено откровенно мало товаров: всего 19 позиций. Такие как: свечи, шампунь, мыло, зубная паста, спички, туалетная бумага и т.д. Нет в списке ни кормов для животных, ни дезадорантов.

Также, Указ президента России «О нерабочей неделе» и Распоряжение правительства России не дают муниципалитетам право на формирование своих собственных муниципальных списков товаров первой необходимости. Это право дается только субъектам России — и Республика Саха (Якутия) не может сократить федеральный список, а только его дополнить.

Что в такой ситуации делать со списком товаром первой необходимости, который был написан городом Якутском?

Из-за него уже произошла вчера конфликтная ситуация:

Предприниматель и общественный деятель, владелец сети автозапчастей «Японец» Афанасий АЛЕКСЕЕВ распространил видео, на котором он сообщает, что он как законопослушный предприниматель закрыл свои магазины и соблюдает предписания по Нерабочей неделе, объявленной главой.

В то же время, в Якутске работают магазины автозапчастей «Кармен», — сообщает Афанасий Алексеев. Напомним, что эта сеть принадлежит депутату Ил Тумэна, лидеру ЛДПР в Якутии Гаврилу ПАРАХИНУ.

Видео Афанасия Алексеева быстро распространилось по соцсетям и мессенджерам. В «Автодом-Кармен» пришла комиссия, и теперь магазин закрыт.

Сейчас же ситуация непонятная — согласно федеральному списку товаров первой необходимости, магазины автозапчастей могут работать. Однако согласно муниципальному списку (на формирование которого у города Якутска нет прав) — магазинам автозапчастей работать нельзя.

Мы будем следить за развитием событий.

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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

товаров первой необходимости

(за исключением продовольственных товаров)

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек) 2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие 3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности 4. Средства индивидуальной защиты 5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства 6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты) 7. Бензин, дизельное топливо, газ 8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры) 9. Оборудование электрическое 10. Кабельная продукция 11. Приборы бытовые 12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 13. Предметы садово-огородные и инвентарь 14. Строительные и отделочные материалы и инструменты 15. Санитарно-технические изделия 16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения 17. Печатные средства массовой информации 18. Спички 19. Свечи 20. Похоронные принадлежности 21. Очки, линзы и их части 22. Табачная продукция 23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента)

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Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2020 года № 448р «Перечень непродовольственных товаров первой необходимости»: