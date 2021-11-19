Федеральный министр предложил тиражировать на всю страну якутские разработки

19 ноября, Северо-Восточный Федеральный университет имени М. К. Аммосова с рабочим визитом посетил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В учебно-научно-технологической лаборатории «Графеновые нанотехнологии» Физико-технического института министру показали электропроводящую текстиль с графеном, сенсорную ультратонкую пленку на основе оксида графена. Учеными создан лабораторный образец тонкопленочного солнечного элемента на основе дисульфида молибдена. Продукт является перспективным, благодаря своей дешевизне, механической прочности, морозостойкости, водостойкости.

«Графен многие считают материалом будущего для создания различных технологий. То, что этим занимаются замотивированные молодые люди в Якутске на довольно скромных бюджетах, но на очень высоком качестве и даже используют российское оборудование, добиваясь кратно более высокой финансовой эффективности, считаю, что это хороший пример для всего Дальнего Востока и Арктики. Непременно будем использовать этот опыт для того, чтобы все мы такой огромной командой как Россия стали лидерами в области передовых технологий», — подчеркнул Алексей Чекунков.

В корпусе технических факультетов ректор СВФУ Анатолий Николаев рассказал министру Алексею Чекункову о ключевых направлениях арктических исследований вуза. Руководитель Минвостокразвития ознакомился с деятельностью инжинирингового и IT кластеров Международного центра «Future Skills: NEFU». Гостю показали «цифрового двойника», созданного для работы в промышленности и строительстве при низких температурах; экосистему группового проектного обучения; кейсы обучения прикладному обратному проектированию инженерных систем в машиностроении, строительстве и по направлениям, связанным с квантовыми технологиями.

Далее делегации представили проекты и научные результаты Арктического инновационного центра. В учебно-научно-технологической лаборатории «Технологии полимерных нанокомпозитов» Института естественных наук разработаны изделия и детали из морозостойкой и износостойкой резины, которые используются в промышленности, например, в качестве уплотнений шаровых кранов на магистральных и промышленных нефте- и газопроводах, поршневых колец и уплотнений штоков компрессоров и т.д. Стартап «Фрипласт» по реализации продуктов, изготовленных по технологиям лаборатории, в 2021 году стал резидентом Сколково. Также совместно с лабораторией клеточных технологий и регенеративной медицины создан биокомпозитный дермальный эквивалент для восстановления утраченных кожных покровов при заболеваниях, ожогах, повреждениях различной этиологии и травм.

Министр отметил, что самое главное впечатление от поездки – горящие глаза у молодых ученых, их заинтересованность сделать лучший проект.

«Каждый гордится тем, чем он занимается, есть амбиция побеждать на международной арене. На одном из наших совещаний выступающий рассказал о миссии своей компании – сделать Якутию лучшим местом на Земле. Вот я считаю это кульминацией и нашей поездки. Это является именно главной задачей нашей работы, чтобы каждый дальневосточник стремился сделать Дальний Восток России лучшей территорией на земле, и каждый россиянин вкладывал все свои силы, всю энергию в то, чтобы Россия была лучшей страной на земле, лучшим местом, где можно реализовывать свои мечты, потому что это интересно», – резюмировал Алексей Чекунков.

Глава республики Айсен Николаев отметил особый вклад Северо-Восточного Федерального университета в подготовке высококвалифицированных специалистов для республики.

«Важнейшим направлением деятельности университета является разработка инновационных наукоёмких технологий производства, рационального природопользования в условиях севера. Считаю чрезвычайно важной деятельностью университета реализацию целей устойчивого развития, которая окажет существенное влияние на будущее северных территорий страны», — отметил Айсен Николаев.

