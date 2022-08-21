Федеральные средства направят на строительство Дома культуры в Тасагаре

Правительство России направило дополнительные средства на строительство здания Дома культуры «Эйгэ» села Тасагар Вилюйского улуса. Распоряжением, подписанным от 19 августа, предусмотрена субсидия в объеме 16,687 млн руб.

Строительство объекта началось в 2021 году. В связи с удорожанием стоимости материалов и изменения спецификации оборудования изменены параметры расходов бюджета.

Новое здание на 150 мест возводится в рамках национального проекта «Культура». В нем будут размещены библиотека, музей и клуб. Ввод объекта планируется в ноябре 2022 года.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Якутию премьер-министра России Михаила МИШУСТИНА были поддержаны предложения главы республики Айсена НИКОЛАЕВА. По итогам визита были даны поручения по дополнительному финансированию строительства, реконструкции социальных объектов в регионе.

Все объемы финансирования по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту 8 учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках реализации национального проекта «Культура» на 2022 год сохранены.