21.08.2022
14:26
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Культура

Федеральные средства направят на строительство Дома культуры в Тасагаре

Правительство России направило дополнительные средства на строительство здания Дома культуры «Эйгэ» села Тасагар Вилюйского улуса. Распоряжением, подписанным от 19 августа, предусмотрена субсидия в объеме 16,687 млн руб.

Строительство объекта началось в 2021 году. В связи с удорожанием стоимости материалов и изменения спецификации оборудования изменены параметры расходов бюджета.

Новое здание на 150 мест возводится в рамках национального проекта «Культура». В нем будут размещены библиотека, музей и клуб. Ввод объекта планируется в ноябре 2022 года.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Якутию премьер-министра России Михаила МИШУСТИНА были поддержаны предложения главы республики Айсена НИКОЛАЕВА. По итогам визита были даны поручения по дополнительному финансированию строительства, реконструкции социальных объектов в регионе.

Все объемы финансирования по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту 8 учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках реализации национального проекта «Культура» на 2022 год сохранены.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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