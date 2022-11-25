Федеральные министры приехали в Якутию

Сегодня, 25 ноября, в республику с рабочим визитом прибыли министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр цифрового развития и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Максут Шадаев и Максим Решетников примут участие в форуме “Цифровой алмаз”, в рамках деловой программы которого будут обсуждены вопросы цифрового суверенитета и кибербезопасности России. Также в программе министра цифрового развития и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева — участие в торжественном запуске волоконно-оптической линии связи в селе Саскылах Анабарского района Якутии, посещение “ИТ-Парка Якутск”, знакомство с работой Штаба цифровой трансформации региона.

Максим Решетников в Якутске встретится с представителями бизнеса для обсуждения эффективности применения федеральных мер государственной поддержки, в том числе в сфере туризма. Проведет совещание о социально-экономическом развитии Якутии, ознакомится с работой круглогодичного тепличного комплекса «Саюри», который расположен на территории опережающего развития «Якутия». Ему также представят проекты АО «Якутский хлебокомбинат», реализованные под управлением Федерального центра компетенций в рамках национального проекта «Производительность труда».

В ходе визита запланированы рабочие встречи министров с главой Якутии Айсеном Николаевым.