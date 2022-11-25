25.11.2022
10:45
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Политика

Федеральные министры приехали в Якутию

Сегодня, 25 ноября, в республику с рабочим визитом прибыли министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр цифрового развития и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.  

Максут Шадаев и Максим Решетников примут участие в форуме “Цифровой алмаз”, в рамках деловой программы которого будут обсуждены вопросы цифрового суверенитета и кибербезопасности России. Также в программе министра цифрового развития и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева — участие в торжественном запуске волоконно-оптической линии связи в  селе Саскылах Анабарского района Якутии, посещение “ИТ-Парка Якутск”, знакомство с работой Штаба цифровой трансформации региона.  

Максим Решетников в Якутске встретится с представителями бизнеса для обсуждения эффективности применения федеральных мер государственной поддержки, в том числе в сфере туризма. Проведет совещание о социально-экономическом развитии Якутии, ознакомится с работой круглогодичного тепличного комплекса «Саюри», который расположен на территории опережающего развития «Якутия». Ему также представят проекты АО «Якутский хлебокомбинат», реализованные под управлением Федерального центра компетенций в рамках национального проекта «Производительность труда».

В ходе визита запланированы рабочие встречи министров с главой Якутии Айсеном Николаевым.      

Фото: Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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