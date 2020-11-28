Федеральные эксперты приняли участие в Акселераторе социальных проектов Арктики

25-26 ноября прошли онлайн гражданские выходные с участием активных граждан, администраций муниципальных районов и экспертов из разных городов России. Всего в были представлены 25 инициатив из пяти арктических районов республики. Основная задача мероприятия — развитие реализуемых социальных проектов и проектной деятельности гражданских инициатив в Арктике.

В 2017 г. Фондом «Семья для ребенка» была проделана огромная аналитическая работа по исследованию потенциала гражданского общества Якутии. «Результаты отчета показали, что количество зарегистрированных СО НКО в арктических районах нашей республики составляет менее 10% от общего количества социально-ориентированных некоммерческих организаций Якутии. Более того, эти НКО практически невидимы — они очень редко участвуют в грантовых конкурсах, про них мало пишут», — рассказала Ольга Вешникова, директор Фонда. Сегодня Фонд реализует множество проектов по различным направлениям. И каждый раз, в своих проектах, команда Фонда старается включать выезды в арктические районы, чтобы создавать социальные связи и узнавать про инициативы на местах. Все это и стало залогом для реализации социального проекта «Ресурсный центр «Арктика»». Основная движущая сила, которая помогает в этом — это администрации муниципальных образований.

В Гражданских выходных приняли участие более 200 человек — главы и специалисты муниципальных образований и поселений, представители некоммерческих организаций, общественных советов, инициативных групп, местных сообществ, молодежных и волонтерских объединений из Булунского, Среднеколымского, Верхоянского, Жиганского национального эвенкийского районов и Эвено-Бытантайского национального района. Они отметили, что главной проблемой развития инициатив на местах являются плохой интернет и недостаток знаний и информации о проектной деятельности и конкурсах. Из-за слабого интернета НКО на севере испытывают большие трудности с заполнением электронной формы заявок. Но есть успешная практика, когда на помощь приходят представители арктических районов в г. Якутске и ресурсные центры. Эти практики будут усовершенствоваться и применяться в дальнейшем для всех арктических районов.

В мероприятиях Гражданских выходных приняли участие шесть экспертов: Барова Вера Владимировна, исполнительный директор «Благотворительный Фонд развития города Тюмени», координатор Уральской сети ресурсных центров для СО НКО (г. Тюмень, Тюменская область); Котова Жанна Александровна, председатель Ассоциации специалистов в сфере социальных и гражданских инициатив «Статус» (г. Москва); Баженова Светлана Куприяновна, генеральный директор АНО ДПОиК «Развитие», руководитель Дальневосточной сети ресурсных центров (г. Владивосток, Приморский край); Сейфи Татьяна Булатовна, руководитель Хабаровской региональной общественной организации «Центр общественных инициатив «Ладъ» (г. Хабаровск, Хабаровский край); Шишигина Анна Николаевна, общественный представитель проектного офиса развития Арктики (ПОРА) в Республике Саха (Якутия).

В рамках Акселератора социальных проектов, лидеры проектов получили оценку и рекомендации от экспертов: как улучшить проект, как его можно развивать в дальнейшем, в каких грантовых конкурсах могут участвовать те или иные проекты, вплоть до того, как лучше презентовать проект, чтобы привлечь внимание. Более того, эксперты поделились контактами лидеров социальных проектов в России с похожей тематикой, с которыми можно строить партнерские отношения и создавать коллаборации. Для волонтеров и активных граждан, которые хотят или реализуют социальные проекты была проведена Лаборатория общественного действия, цель которой рассказать про потенциал местных сообществ, распространенных в Якутии под названием «Туолбэ», как их можно развивать, вдохновить активных граждан стать волонтерами и зарегистрировать общественную организацию. «Очень здорово, что в республике реализуется проект «Ресурсный центр «Арктика»». Социальные проекты призваны делать жизнь людей в арктических территориях интересной: люди не будут уезжать, а приедут жить, ведь Арктика сегодня серьезный ресурс развития нашей страны», — поделилась Светлана Баженова, эксперт Гражданских выходных. В рамках Ярмарки социальных проектов, наибольшее количество проектов (9) экспертам представил Булунский район.

По итогам Гражданских выходных будет разработан буклет социальных проектов Арктики. Методические материалы, записи двух дней работы, Конструкторы социальных проектов будут направлены через представителей всем арктическим районам. Работа продолжается.

Мероприятие прошло в рамках реализации Фондом «Семья для ребенка» проекта «Ресурсный центр поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив в арктических районах РС(Я) «АРКТИКА», поддержанного Фондом президентских грантов и Минмолодежи РС(Я). Запись мероприятия доступна по данной ссылке https://www.youtube.com/channel/UCnTXCVuBVcvdGMmSWTexUpg