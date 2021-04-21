Федеральное агентство предложило Якутии свое плечо

В рамках рабочей поездки в Москву Айсен Николаев встретился с Евгением Примаковым, руководителем Федерального агентства по делам соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и его перспективы, в том числе – подготовку соглашения между правительством Республики Саха (Якутия) и федеральным агентством.



Якутия сегодня является активным участником программ ряда авторитетных международных организаций (ЮНЕСКО, Арктический совет) и межрегиональных объединений («Северный Форум», Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА), «Объединенные города и местные власти»). Республика ежегодно участвует в крупных международных конгрессно-выставочных мероприятиях, проводит презентации проектов сотрудничества в сфере инвестиций, торговли, туризма, науки, культуры и других направлениях.

В рамках юбилейных мероприятий в преддверии 100-летия образования Якутской АССР и 390-летия города Якутска запланирован ряд крупномасштабных международных мероприятий, в том числе комплексная презентация проектов Республики Саха (Якутия) в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.



Подводя итоги встречи, Евгений Примаков подчеркнул, что все проекты, в реализации которых республика принимает активное участие, имеют очень большое значение, и Россотрудничество их поддерживает: «И наша поддержка начинается с самого простого – это предоставление наших площадок в 80 странах мира, которыми Якутия может распоряжаться как своим домом: устраивать там выставки, презентации, встречи. Кроме того, отдельно отмечу, что мы окажем поддержку в конференциях по арктической тематике – мы сейчас обсуждали усиление работы по коренным малочисленным народам».

Руководитель Россотрудничества также сказал, что ведомство готово оказывать поддержку якутскому бизнесу, заинтересованному в выходе на внешние рынки, помочь в продвижении за рубежом культуры народов, населяющих республику. «Мы всегда рады подставить плечо и всегда будем с Якутией — одной пятой частью страны», – добавил Евгений Примаков.



В свою очередь, глава Якутии отметил огромное значение партнерства Якутии и Россотрудничества – одного из важнейших органов федеральной власти в реализации международных проектов страны. «Якутия всегда была очень активным регионом в части международной повестки. И помощь Россотрудничества – организационная, консультационная, методическая – очень важна. Я считаю, что взаимодействие в этой сфере поможет более активно продвигать и якутскую культуру, и якутский бизнес, различные другие наши проекты, и гуманитарного, и экономического характера на территории иностранных государств, что, конечно же, очень важно для развития нашей республики в целом», – подчеркнул Айсен Николаев.