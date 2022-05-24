Федеральная служба судебных приставов проводит турниры по мини-футболу

Федеральная служба судебных приставов проводит общероссийскую памятную акцию в честь героев Ленинграда. 31 мая 1942 года в блокадном городе между командами «Динамо» и Ленинградского металлического завода имени И.В. Сталина состоялся легендарный футбольный матч.

Первые товарищеские турниры по мини-футболу состоялись 14 мая 2022 года в Москве и Абакане, завершатся спортивные мероприятия 31 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

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Якутск присоединился к акции 21 мая: в спортивном зале Северо-Восточного федерального университета прошел турнир, в котором приняли участие команды судебных приставов специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов и Якутского городского отделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия).

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу команды СО по ОУПДС.

Акция «80-летию матча в блокадном Ленинграде — 80 турниров по мини-футболу» от ФССП России призвана напомнить о силе духа, мужестве и стойкости наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны.