05.06.2020
14:06
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Некролог

Федерация спортинга Якутии соболезнует

Федерация спортинга Республики Саха (Якутия) от имени всех членов  Федерации cоболезнует ДОДОХОВУ Николаю Васильевичу, нашему другу, активисту Федерации и заместителю министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), в связи с кончиной горячо любимой матери –

ДОДОХОВОЙ
Ираиды Марковны.

Скорбим вместе с Вами, разделяем боль и невосполнимую утрату. Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.

Макаров Иван Константинович, президент Федерации спортинга Республики Саха (Якутия);

Габышев Айхал Иванович, вице-президент Федерации спортинга Республики Саха (Якутия);

Макаров Айаал Григорьевич, вице-президент Федерации спортинга Республики Саха (Якутия);

Карпов Павел Вячеславович, исполнительный директор Федерации спортинга Республики Саха (Якутия).

Источник: Федерация спортинга РС(Я)
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