Некролог
Федерация спортинга Якутии соболезнует
Федерация спортинга Республики Саха (Якутия) от имени всех членов Федерации cоболезнует ДОДОХОВУ Николаю Васильевичу, нашему другу, активисту Федерации и заместителю министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), в связи с кончиной горячо любимой матери –
ДОДОХОВОЙ
Ираиды Марковны.
Скорбим вместе с Вами, разделяем боль и невосполнимую утрату. Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.
Макаров Иван Константинович, президент Федерации спортинга Республики Саха (Якутия);
Габышев Айхал Иванович, вице-президент Федерации спортинга Республики Саха (Якутия);
Макаров Айаал Григорьевич, вице-президент Федерации спортинга Республики Саха (Якутия);
Карпов Павел Вячеславович, исполнительный директор Федерации спортинга Республики Саха (Якутия).
+7 (999) 174-67-82