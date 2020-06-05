Федерация спортинга Якутии соболезнует

Федерация спортинга Республики Саха (Якутия) от имени всех членов Федерации cоболезнует ДОДОХОВУ Николаю Васильевичу, нашему другу, активисту Федерации и заместителю министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), в связи с кончиной горячо любимой матери –

ДОДОХОВОЙ

Ираиды Марковны.

Скорбим вместе с Вами, разделяем боль и невосполнимую утрату. Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.

Макаров Иван Константинович, президент Федерации спортинга Республики Саха (Якутия);

Габышев Айхал Иванович, вице-президент Федерации спортинга Республики Саха (Якутия);

Макаров Айаал Григорьевич, вице-президент Федерации спортинга Республики Саха (Якутия);

Карпов Павел Вячеславович, исполнительный директор Федерации спортинга Республики Саха (Якутия).