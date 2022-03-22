Федерация профсоюзов Якутии зовет на лыжню

26 марта 2022 года в Якутске состоится одно из ожидаемых, азартных и массовых спортивных мероприятий профсоюзов Якутии — эстафетные лыжные гонки на Кубок Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) среди сборных команд членских организаций. Соревнования пройдут на Зеленом лугу, старт – в 15-00 ч. Работа мандатной комиссии – с 14-00 ч. В эти дни в Федерации профсоюзов Якутии продолжается прием заявок от трудовых коллективов на участие в эстафете.

По положению соревнований, в эстафете принимают участие спортсмены (мужчины и женщины), составляющие команду трудового коллектива, имеющие допуск врача и трудовую книжку. Возраст участников не ограничен. Не допускаются к участию члены сборной Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), студенты и учащиеся учебных заведений. Эстафета состоит из 5-и этапов: 1 этап — мужчина: 1 км., 2 этап – женщина: 500 м., 3 этап — мужчина: 1 км., 4 этап – женщина: 500 м., 5 этап – мужчина: 1 км. (стиль — свободный). Команды-победители и призеры определяются по лучшему времени.

Мероприятие направлено на популяризацию массового спорта и привлечение широких слоев населения к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганду здорового образа жизни, демонстрацию возможностей и пользы активных занятий спортом среди трудовых коллективов, а также участие в соревнованиях является хорошей подготовкой к выполнению нормативов ВФСК ГТО.

В этом году профсоюзная лыжная эстафета будет проведена в 6-й раз. В 2021 году в наших соревнованиях приняли участие 24 команды. Кроме участников из города Якутска, команды приехали из Оленекского, Вилюйского, Амгинского, Чурапчинского, Горного улусов, Алданского района. Победителем стала команда Якутского рескома профсоюза работников физкультуры и спорта. Этим команда профсоюза физкультурников в очередной раз подтвердила лидерство в эстафетных гонках и заслужила честь оставить на вечное хранение главный трофей соревнований – кубок Федерации профсоюзов Якутии.

Каждый раз соревнования показывают, что среди трудовых коллективов есть большое желание принять участие в подобных спортивных мероприятиях, где встречаются любители лыжного спорта из разных отраслей, меряются силами и мастерством. А главное, профсоюзная эстафета стала демонстрацией сплочения коллективов для достижения общей победы.

С положением соревнований можно ознакомиться на официальном сайте Федерации профсоюзов РС(Я): www.sakhaprofs.org/раздел «Календарь профсоюзных событий» Также по вопросам участия в соревнованиях звоните по телефонам Федерации профсоюзов РС(Я): 403-208, 403-170.