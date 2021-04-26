Федерация профсоюзов Якутии разъясняет по майским выходным
23 апреля 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин издал Указ № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года».
На основании данного Указа:
- Вводятся дополнительные выходные дни с 4 по 7 мая включительно для всех работников Российской Федерации без исключения.
Следовательно, работники будут отдыхать с 1 мая по 10 мая 2021 года включительно.
- На указанный период за работниками сохраняется заработная плата, то есть работодатели должны оплатить дни отдыха своему персоналу.
Если работник не работал в период с 4 по 7 число, то расчет оплаты производится в соответствии с установленной системой оплаты труда для работника, как за обычный рабочий день, а не по среднему заработку.
- Работодателям необходимо определить минимальное количество работников, которые будут обеспечивать функционирование деятельности организации в период нерабочих дней.
Таким образом, руководители организаций самостоятельно будут определять, кому из работников нужно выйти на работу в нерабочие дни, а кто будет отдыхать. Работодателям необходимо издать приказ по предприятию об объявлении периода отдыха, с которым должны ознакомиться все сотрудники.
Вызов работника на работу в нерабочие дни следует оформить приказом.
- Если работники в период нерабочих дней выходят на работу, то их деятельность должна оплачиваться в одинарном размере с учетом установленной системы оплаты труда.
Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачиваются в двойном размере. Следовательно, нерабочие дни, объявленные президентом, не являются основанием для двойной оплаты.
- Поскольку введенные нерабочие дни не связаны с праздниками и выходными, то они не включаются в число дней ежегодного оплачиваемого отпуска работника, выпавшего на этот период. Следовательно, отпуск не подлежит продлению на эти дни.
+7 (999) 174-67-82