Федерация профсоюзов Якутии разъясняет по майским выходным

23 апреля 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин издал Указ № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года».

На основании данного Указа:

Вводятся дополнительные выходные дни с 4 по 7 мая включительно для всех работников Российской Федерации без исключения.

Следовательно, работники будут отдыхать с 1 мая по 10 мая 2021 года включительно.

На указанный период за работниками сохраняется заработная плата, то есть работодатели должны оплатить дни отдыха своему персоналу.

Если работник не работал в период с 4 по 7 число, то расчет оплаты производится в соответствии с установленной системой оплаты труда для работника, как за обычный рабочий день, а не по среднему заработку.

Работодателям необходимо определить минимальное количество работников, которые будут обеспечивать функционирование деятельности организации в период нерабочих дней.

Таким образом, руководители организаций самостоятельно будут определять, кому из работников нужно выйти на работу в нерабочие дни, а кто будет отдыхать. Работодателям необходимо издать приказ по предприятию об объявлении периода отдыха, с которым должны ознакомиться все сотрудники.

Вызов работника на работу в нерабочие дни следует оформить приказом.

Если работники в период нерабочих дней выходят на работу, то их деятельность должна оплачиваться в одинарном размере с учетом установленной системы оплаты труда.

Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачиваются в двойном размере. Следовательно, нерабочие дни, объявленные президентом, не являются основанием для двойной оплаты.