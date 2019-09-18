Федерация профсоюзов Якутии рассмотрела вопрос деятельности «Якуткурорт»

Сегодня состоялось заседание Президиума Федерации профсоюзов Якутии, где одним из основных вопросов рассмотрена деятельность АНО ОСКУ РС(Я) «Якуткурорт». Отметим, под тяжестью накопленных годами долгов автономная некоммерческая организация «Объединения санаторно-курортных учреждений «Якуткурорт» находится на грани банкротства. В числе основных проблем – долги по зарплатам работников, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, отсутствие финансов на проведение капитального ремонта в здании. На рассмотрение данного вопроса на заседание Президиума Федерации профсоюзов были приглашены представители Министерства труда и социального развития республики, Государственной инспекции труда по республике.

Как было отмечено на заседании, для решения этих вопросов необходимо было проработать предложенные Федерацией профсоюзов республики вариантов выхода из ситуации с руководством санатория, но, к сожалению, конструктивного взаимодействия со стороны руководителя санатория не состоялось. В связи с этим Президиум Федерации профсоюзов республики принял решение досрочно освободить от занимаемой должности директора автономной некоммерческой организации «Объединения санаторно-курортных учреждений «Якуткурорт» Елену Федорову. В ходе обсуждения кадрового вопроса выступили члены Президиума, а также директор санатория «Чэбдик» Евгения Чеботарева и ветераны профсоюзного движения республики. Члены Президиума Федерации профсоюзов республики отметили некомпетентность директора Елены Федоровой, которая для вывода учреждения из кризисной ситуации избрала тактику необоснованного обвинения Федерации профсоюзов республики. «Федерацией профсоюзов республики, а также рескомом профсоюза работников здравоохранения вопрос АНО «Якуткурорт» все эти годы прорабатывался на разных уровнях, начиная с встречи с работниками санатория, обсуждения в министерстве здравоохранения, парламенте республики и до обращения в адрес правительства республики. Вопрос и в Федерации, и в рескоме стоит в ряде наиболее острых и, к сожалению, пока нерешенных. За все это время предлагались варианты, строились расчеты, но никак нельзя говорить, что Федерация профсоюзов республики замалчивала проблему. Проблема решалась, решается и обязательно должно быть принято решение», — сказала в выступлении председатель рескома профсоюза работников здравоохранения Людмила Корнилова. Директор санатория «Чэбдик» Евгения Чеботарева отметила, что проблемы санаториев – комплексная проблема во всей стране. «Я согласна с тем, что необходимо пересмотреть вопрос деятельности санаторно-курортных организаций исходя из требований сегодняшнего времени. Я, как руководитель санаторно-курортной организации, выступаю за сохранение данного санатория с решением кадрового вопроса. Поверьте, у санаториев есть будущее», — подчеркнула Евгения Чеботарева. Члены Президиума поддержали выступление коллеги, отметив, что вопрос сохранения и дальнейшей деятельности санаторных организаций республики является системной проблемой, которую нужно решать на уровне руководства республики. Президиумом Федерации профсоюзов республики принято решение обратиться с данным вопросом — а именно о рассмотрении вопроса деятельности санаторных организаций республики и в рамках реализации государственной программы РС(Я) «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2018-2020 годы» принять подпрограмму развития санаторно-курортных организаций республики на соответствующий период – к Главе республики.

Председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев, обращаясь к Президиуму отметил, что оценочная стоимость работ объекта превышает 50 млн рублей. «Вы знаете состояние данного здания, оно требует капитального ремонта. Мы еще в мае составили комиссию, чтобы рассчитать сколько средств нам будет необходимо для проведения капитального ремонта и в настоящий момент стоимость превышает более 50 миллионов рублей». Таким образом, сейчас одной из немногих возможностей сохранить «Якуткурорт» является передача организации в ведение республики. До недавнего времени рассматривался возможный вариант выйти из ситуации с поддержкой инвестора и открыть «Центр активного долголетия», но этот сценарий не получил дальнейшего развития. «Мы попытаемся сохранить наше учреждение, но с другой стороны, самостоятельно мы это уже решить не можем. Будем делать обращение о передачи в государственную собственность, чтобы урегулировать задолженности и попросить сохранить санаторно-курортное учреждение. Вот с таким предложением мы выйдем к главе республики», — добавил Николай Дегтярев.

Решением Президиума Федерации профсоюзов республики на должность директора автономной некоммерческой организации «Объединения санаторно-курортных учреждений «Якуткурорт» утвержден Вячеслав Григорьев, занимавший должность управляющего делами Федерации профсоюзов республики. «Перед новым руководителем в первоочередном порядке поставлена задача проведения работы в части продажи части имущества для погашения долгов и наладить тесную работу с правительством Якутии по передаче в государственную собственность и сохранении «Якуткурорта» без ликвидации», — сказал Дягтерев. Отметим, Федерация профсоюзов Якутии сейчас является учредителем трех санаторно-куротных учреждений республики: АНО “Якуткурорт”, а также санаториев-профилакториев «Чэбдик» и «Абырал». Учреждения предоставляют услуги по оздоровлению таким категориям граждан, как ветераны войны, тыла, труда и лица с инвалидностью.