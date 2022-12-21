Федерация профсоюзов Якутии приняла участие в акции «Елка добра»

Работники аппарата Федерации профсоюзов Якутии во главе с председателем Николаем Дегтяревым приняли участие в акции «Елка добра». Для коллектива участие в данной новогодней акции уже стало доброй традицией, работники купили детям-сиротам, воспитанникам специальных коррекционных школ и детям участников специальной военной операции игрушки, развивающие игры. «Эта добрая инициатива общественной организации «Город добра» во многих трудовых коллективах возродила традицию передавать подарки детишкам. Мы уже четвертый год участвуем в данной акции, и сегодня тоже каждый из нас выбирали подарки, стараясь угадать интересы и предпочтения детей по возрастам. Выбрал 5-тилетней Камиле набор юной хозяюшки, а трехлетнему Мирону умный самосвал. Уверены, что наши подарки украсят детям праздник, подарят атмосферу волшебства и веру в добро. Мы передаем эстафету всем отраслевым профсоюзным организациям профсоюзов, которые сегодня на заседании Президиума Федерации выразили готовность принять участие в акции», — поделился председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев.

Благотворительная акция «Елка добра» проводится с 2015 года по инициативе тогда еще мэра Якутска Айсена Николаева и общественной организации «Город добра». А с 2019 года акция стала общереспубликанской. За эти годы якутяне исполнили желания многих воспитанников детских домов и коррекционных школ. Отличительной особенностью мероприятия в этом году стало то, что свои желания написали на открытках и развесили на елках дети мобилизованных.

В этом году мероприятие будет проходить с 21 ноября по 31 декабря 2022 года в магазинах-партнерах «Бубль Гум» (улица Кальвица, 14/5 и улица Дзержинского, 71); «Хозмаркет» (улица Чернышевского, 107/1). Каждый участник может сфотографировать себя с купленным подарком, выложить фото в социальных сетях с хештегом #Елкадобра и передать эстафету своим друзьям и близким, тем самым призвав участвовать в акции.