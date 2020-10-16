Федерация профсоюзов Якутии предлагает доплачивать за кураторство

«За кураторство в учреждениях среднего профессионального образования необходимо ввести доплату», – с таким предложением Федерация профсоюзов Якутии обратилась к председателю Правительства РФ Михаилу МИШУСТИНУ. Предложение профсоюзов республики основано на многочисленных обращениях работников системы Якутии в адрес Федерации профсоюзов республики.

«Президентом Российской Федерации В.В. ПУТИНЫМ с 1 сентября 2020 года введена доплата для классных руководителей в школах не менее 5 000 рублей за счет федерального бюджета.

Кураторов в учреждениях среднего профессионального образования данная ежемесячная выплата обошла стороной, так как на работников профессиональных образовательных учреждений эта мера не распространяется.

В настоящее время возрос престиж среднего профессионального образования и конкурс на поступление в СПО сегодня сопоставим с показателями вузов.

При этом примерно 2/3 обучающихся учреждений СПО являются несовершеннолетними, осваивающими ФГОС среднего общего образования, следовательно, нуждающимися в ежедневном педагогическом сопровождении, адаптации и социализации с учетом требований законодательства в сфере образования и защиты несовершеннолетних.

В связи с этим работа педагогов среднего профобразования становится более ответственной и сложной, требующей высокого качества обучения и профессионального воспитания будущих высококлассных специалистов для различных отраслей.

В связи с многочисленными обращениями работников системы образования республики Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия) просит Вас, учитывая важность среднего профессионального образования, ввести доплату за кураторство в учреждениях СПО», — говорится в тексте обращения к председателю Правительства РФ, подписанном председателем Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) Николаем ДЕГТЯРЕВЫМ.