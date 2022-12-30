Федерация профсоюзов Якутии поздравляет с наступающим 2023 годом

Уважаемые якутяне!

От имени Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю всех вас с наступающим Новым годом!

Уходит в историю еще один год. Для каждого из нас он был наполнен интересными, значимыми событиями, подарил профессиональный рост, обогатил опытом работы, открыл новые возможности и пути решения поставленных задач.

Для профсоюзов уходящий год был наполнен конструктивной работой по защите интересов человека труда в условиях специальной военной операции. Этот год стал временем особых испытаний, время поставило перед профсоюзами республики новые задачи – проявить сплоченность, гражданскую активность, оказать поддержку своим землякам, поднять профсоюзный контроль на более высокий уровень. Многое уже сделано – профсоюзные активисты в сложные для страны дни проявили инициативу и организовали в трудовых коллективах помощь мобилизованным коллегам и членам их семей. Наряду с этим с профсоюзным активом, трудящимися республики мы проводили нашу главную работу — взаимодействовали с органами власти по совершенствованию политики оплаты труда, с социальными партнерами — по вопросам создания достойных условий труда и добивались своих целей и задач. И сегодня я хочу высказать слова искренней благодарности профсоюзному активу за ваше неравнодушие, трудолюбие и понимание профсоюзных целей, за ваше активное участие в профсоюзной деятельности.

2023-й год в Якутии объявлен Годом труда. Профсоюзы Якутии готовы принять самое активное участие в проведении мероприятий этого года. Нам всем нужно объединить усилия, чтобы человек труда был в почете, а слово труженик действительно звучало гордо.

Дорогие друзья! Новый год – праздник, связанный с надеждами на лучшее. Поэтому пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в году наступающем. Пусть Новый год подарит всем благополучие, исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее, а успех сопутствует всем начинаниям всегда и во всем. Счастья вам в Новом году! Здоровья, мира, добра вам и вашим близким!

Председатель Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) Н.Н. Дегтярев