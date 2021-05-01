Федерация профсоюзов: С Днем солидарности трудящихся!

Поздравление председателя Федерации профсоюзов Якутии Николая Дегтярева с Днем солидарности трудящихся

Уважаемые жители республики!

От имени Федерации профсоюзов Якутии поздравляю вас с праздником Весны и труда – Днем международной солидарности трудящихся!

Усложняющаяся ситуация с пандемией коронавируса и в этом году оставила якутян без традиционных первомайских митингов и шествий. Но создание особой атмосферы праздника Весны и Труда, духа единения армии трудящихся нашей республики – под силу каждому из нас.

2020-й год, посвященный борьбе с коронавирусом, связанный с неведомыми ранее ограничениями, обнажил многие проблемы в нашем обществе, но наряду с этим все мы оценили важность труда, родного коллектива в нашей жизни, поняли, что именно труд – активный, творческий, радостный – наполняет жизнь истинным смыслом, гарантирует стабильную жизнь.

«Восстановить справедливое развитие общества!» — вот главный лозунг профсоюзов всей страны в этом году. В стране и у нас проходят сокращения, выросла безработица, падают реальные доходы населения.

Мы намерены обратить внимание органов власти и работодателей к важным вопросам трудящихся, выступая за рост заработной платы, справедливого распределения результатов труда. Экономика России, республики, обязана работать прежде всего на человека труда. Работающий человек не должен быть бедным, индексация зарплат должно быть обязательным. Мы требуем необходимых прав для граждан страны, честно трудившихся на ее благо, возврат прежнего пенсионного возраста для северян, индексации пенсий работающим пенсионерам.

С Первомаем мы по традиции связываем надежды на лучшие перемены, уверенность в мирной, счастливой и стабильной жизни. С особой благодарностью в этот день мы чествуем тех, кто славит наш северный край трудом, талантом и профессиональным мастерством. Сегодня выражаем благодарность ветеранам и тем, кто только начинает рабочую биографию, всем, кто доблестно трудился и сегодня направляет силы и способности на благо родной земли.

Уважаемые якутяне! В праздничный день Первомая желаю всем бодрости и хорошего настроения, успехов в делах, крепкого здоровья, добра, мира и благополучия каждой семье!

Председатель Федерации профсоюзов РС(Я)

Н.Н. Дегтярев