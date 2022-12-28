Федерация профсоюзов провела мониторинг цен на продукты питания

В целях систематического наблюдения и контроля за ростом цен на продовольственные товары и услуги населению в течение 2022 года Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия) проводила мониторинг цен на продовольственные товары в городе Якутске.

Отбор и регистрация цен на продовольственные товары осуществляется в продовольственных магазинах города Якутска.

Рынок продовольствия очень широк, много разных поставщиков и производителей, но для мониторинга выбраны наиболее важные для населения продукты. Выбрано 31 наименование продовольственных товаров, в том числе социально-значимых товаров первой необходимости. Мониторинг охватывает следующие товарные группы в продовольствии: хлебная продукция, макаронные изделия, крупы, мясопродукты, рыбопродукты, консервы, молокопродукты, овощи и другие группы продуктов.

Мониторинг цен дает возможность оценить колебания цен на основные продовольственные товары, наиболее приобретаемые населением.

Результаты мониторинга за 2022 год (за 12 месяцев) показывают следующую картину на продовольственном рынке г. Якутска.

Наибольший рост цен с декабря 2021 года по декабрь 2022 года наблюдается на рис развесной – 47,2%, гречку – 37,8%, сахар – 31,7%, муку пшеничную – 26,7%, мясо говядины – 28,6%, говядину тушеную «Бурятмясопром» — 28,5%, горбушу свежемороженую – 25,1%, кильку – 24,6%, на молочную продукцию «Молочный дождик» в среднем на 30%.

Если в начале года килограмм риса можно было приобрести за 75 рублей, то сегодня средняя цена риса за килограмм 110 рублей; килограмм гречки стоил – 128 рублей, сейчас в среднем цена – 146 рублей; килограмм сахара стоил 80,4 рублей, в декабре стоит – 104,2 рубля; килограмм мяса говядины стоил – 493,3, в декабре стоит – 624,3 рубля. Сливочное масло «Молочный дождик» (брикет) в январе стоил – 136 рублей, в декабре стоит -175 рублей; молоко «Молочный дождик» в начале года в среднем стоил 85,7 рублей, сегодня в среднем стоит – 108,4 рубля.

В целом, если сравнить цены января 2022 года с декабрем 2022 года, то стоимость продуктов питания, включенных в список мониторинга, увеличилась на 11,8 %, цены декабря 2021 года с декабрем 2022 года увеличились на 16,4 %. В основном повышение цен ежегодно происходит зимой перед Новым годом, весной после открытия переправы.