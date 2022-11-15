Федерация профсоюзов провела день бесплатной юридической помощи

Состоялся День бесплатной юридической помощи

Сегодня, 15 ноября в Якутске проведением Дня бесплатной юридической помощи открылась Декада, посвященная Дню профсоюзного работника в РС(Я). На традиционном мероприятии Федерация профсоюзов республики вновь собрала своих социальных партнеров для предоставления консультаций населению по широкому спектру вопросов. После двухгодового перерыва сегодня День бесплатной юридической помощи проведен в очном формате, что также было волнительно и знаменательно для организаторов.

В этом году согласие на участие в профсоюзном мероприятии дали давние партнеры – отделение Пенсионного фонда РФ по РС(Я), АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, управление Федеральной службы судебных приставов по РС(Я), Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг в РС(Я), Центр занятости населения РС(Я), управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел по РС(Я), Нотариальная палата РС(Я), региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РС(Я), Министерство труда и социального развития РС(Я), управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я), Якутский региональный филиал АО «Россельхозбанк».

Как отмечают организаторы – Правовая инспекция труда Федерации профсоюзов Якутии – мероприятие состоялось. Специалистами всего принято 165 человек. 35 человек обратились к специалистам Федерации профсоюзов республики за разъяснением соблюдения трудового законодательства. 30 человек обратились к представителям отделения Пенсионного фонда, вопросы касались пенсионного возраста, назначения и начисления пенсии. Также жители Якутска сегодня обратились с вопросами к работникам Нотариальной конторы РС(Я), Многфункционального центра, Министерства труда и социального развития республики. Обратившихся в основном волнуют вопросы о назначении и выплате различного вида пособий, сроках регистрации сделок купли-продажи, оформлении недвижимого имущества и другие.