Федерация профсоюзов положит подарки детям под Ёлкой добра

Работники аппарата Федерации профсоюзов Якутии выбрали юным горожанам новогодние подарки

За три года стало доброй традицией в коллективе аппарата Федерации профсоюзов Якутии участвовать в новогодней благотворительной акции от общественной организации «Город добра» — Ёлка добра. И сегодня работники федерации собрались, чтобы лично выбрать для маленьких жителей Якутска – воспитанников коррекционных школ – новогодние подарки.

«Каждый раз выбираем с особым настроением, представляя, как откроет ребенок заветную коробку. Пусть наши новогодние подарки помогут детишкам укрепить веру в добро и новогоднее чудо, и запомнятся как одно из ярких воспоминаний их детства. Всех с наступающим Новым годом!» — передают работники аппарата Федерации профсоюзов Якутии.

В этом году акцию «Елка добра» поддержала сеть магазинов «Хозмаркет». Любой желающий может взять открытку с елочки, где указаны имя, фамилия ребенка, возраст, класс и учреждение обучения. Купить подарок ребенку в магазине-партнере (по ул. Чернышевского, 107/1 и ТВЦ «ОптимистПроф»). Подарок оставить под елочкой вместе с открыткой. Как отметили организаторы, любой желающий может принести подарки для детей, купленные в других магазинах и оставить под Ёлкой добра. Но в обязательном порядке необходимо оставить открытку с именем, фамилией ребенка. После того, как все подарки будут собраны, волонтеры расформируют подарки и доставят их адресатам.