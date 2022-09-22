Федерация профсоюзов поддерживает население Донбасса и участников СВО

В Якутии профсоюзы инициируют проведение телерадиомарафона в поддержку населения Донбасса и участников специальной военной операции.

Сегодня на заседании Президиума Федерации профсоюзов Якутии рассмотрен вопрос об участии профсоюзов республики во Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», который ежегодно проходит 7 октября.

Профсоюзы всей страны в этом году проведут акцию под девизами «Zа достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к закону о профсоюзах!», «Zа Президента!».

В рамках акции пройдут заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заседания территориальных трехсторонних комиссий. Президиумом Федерации профсоюзов республики сегодня также принято решение посвятить профсоюзной акции автопробег, а главным мероприятием акции станет проведение совместно с НВК «Саха» телерадиомарафона в поддержку жителей ЛНР, ДНР и добровольцев в СВО, в том числе погибших и раненых в специальной военной операции. В телерадиомарафоне-акции примут участие профсоюзные лидеры, руководители организаций, предприятий республики.

«Мы активно поддерживаем своих коллег в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях в их стремлении вернуться к мирной жизни и нормализовать трудовые отношения. Пострадавшему в ходе СВО населению Донбасса отраслевые профсоюзы и территориальные объединения организаций профсоюзов оказывают гуманитарную помощь, в том числе во временном размещении граждан на территории России и летнем оздоровлении детей», — говорится в постановлении Исполкома ФНПР от 30 августа 2022 года.