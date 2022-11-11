Федерация профсоюзов окажет бесплатную юридическую помощь

День бесплатной юридической помощи в этом году пройдет в очном формате.

Декада, посвященная Дню профсоюзного работника в РС(Я) традиционно откроется с Дня бесплатной юридической помощи.

В этом году, после двухгодового проведения в онлайн-формате, День бесплатной юридической помощи состоится в традиционной форме – очно с привлечением своих социальных партнеров.

15 ноября с 10 до 13 часов по адресу Курашова, 24, 2 этаж жители и гости Якутска смогут получить бесплатные консультации специалистов по широкому спектру вопросов. На профсоюзное мероприятие приглашены специалисты регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РС(Я), Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РС(Я), Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по РС(Я), отделения Пенсионного фонда РФ по РС(Я), нотариальной палаты РС(Я), ряда министерств, банков. Также по вопросам трудовых отношений консультации проведут специалисты Федерации профсоюзов республики.

Консультации в День бесплатной юридической помощи, организуемый Федерацией профсоюзов Якутии, традиционно вызывают большой интерес среди населения столицы. Ежегодно помощью специалистов пользуются более 150 человек.