Федерация профсоюзов и прокуратура усилят защиту людей труда

8 октября 2019 года между Прокуратурой Республики Саха (Якутия) и Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия) подписано Соглашение о взаимодействии.

В церемонии подписания документа приняли участие прокурор Республики Саха (Якутия) Олег Нарковский, председатель Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) Николай Дегтярев, представители аппарата прокуратуры республики и Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия), председатели отраслевых республиканских комитетов профсоюзов.

При подписании Соглашения прокурор республики Олег Нарковский отметил, что соблюдение прав граждан на труд, его своевременную и в полном объеме оплату является одним из важнейших направлений работы органов прокуратуры республики.

Только в текущем году прокурорами выявлено порядка 6,5 тыс. нарушений закона, почти 146 млн. руб. своевременно невыплаченной заработной платы, отпускных, окончательных расчетов. Для восстановления прав граждан принято около 4,5 тысяч мер прокурорского реагирования. По требованиям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 800 лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 6 уголовных дел. Принятыми мерами выплачено более 162 млн. рублей задолженности по заработной плате, восстановлены права порядка 1,3 тысяч граждан.

Им также отмечено, что не менее широкими полномочиями по защите трудовых прав граждан наделены и профсоюзы, которые активно используют предоставленные законодателем права для создания эффективных систем коммуникаций между трудовыми коллективами и работодателями, и подписание Соглашения обеспечит повышение действенности прокурорского надзора и общественного контроля в рассматриваемой сфере, в том числе путем обмена необходимой информацией, проведения совместных мероприятий направленных на обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства.

Председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев отметил, подписание Соглашения запланировано в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!». Профсоюзный лидер сообщил, что профсоюзы республики с прокуратурой связывает многолетнее сотрудничество. «В 2006 году сторонами было подписано Соглашение, но сегодня время диктует новые подходы, потому сегодня подписываем обновленный документ, где включили новые пункты нашего взаимодействия», — сказал Николай Дегтярев. Профсоюзный лидер так же выразил уверенность, что прокурорский надзор и общественный контроль усилят защиту людей труда.