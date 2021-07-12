Федерация настольных национальных игр Якутии благодарит депутатов-спонсоров

Дорогие друзья!

6 – 11 июля 2021 в с. Бердигестях Горного улуса, состоялась XXI Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары — 2021».

В программу Игр Манчаары было включено 11 видов спорта, в том числе национальные настольные игры на ловкость рук «хабылык» и «хаамыска».

Для Федерации настольных национальных игр, председателем которой является наша Ольга ГРИГОРЬЕВА – КАМЕЛЕК @olgakamelek это большая честь.

Мы благодарим наших спонсоров — депутатов Ил Тумэн РС (Я) Ф.В. ГАБЫШЕВУ @feodosia_gabysheva и Г.Н. АЛЕКСЕЕВА, директора «Сахаэнерго» @alekseev_gn_official за предоставленный приз!

Также передаем отдельную благодарность спонсорам – вице- президенту Федерации настольных игр Нюргуяне МИХАЙЛОВОЙ @nurguyanamikhailova и почётному президенту Айаалу БУРЦЕВУ.

Хотите узнать больше об играх и результатах? Жмите @fnni_habylyk_haamyska

@modun.manchaary

@sportyakutia.ru

«Камелёк» также занимается популяризацией и продвижением национальных настольных игр. Весь июль мы приглашаем вас научиться играть в «хабылык» и «хаамыска» и выиграть себе скидку до 30%!

Мы очень радуемся успехам и улыбкам наших покупателей, поэтому делимся с вами своими знаниями и эмоциями!

Приходите к нам весь июль!

Пр. Ленина, 36

ТЦ «Айсберг», 2 этаж

Галерея «Пассаж», Кирова 2

Режим работы- с 10:00 до 19:00

www.kamelek.ru

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