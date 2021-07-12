Федерация настольных национальных игр Якутии благодарит депутатов-спонсоров
Дорогие друзья!
6 – 11 июля 2021 в с. Бердигестях Горного улуса, состоялась XXI Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары — 2021».
В программу Игр Манчаары было включено 11 видов спорта, в том числе национальные настольные игры на ловкость рук «хабылык» и «хаамыска».
Для Федерации настольных национальных игр, председателем которой является наша Ольга ГРИГОРЬЕВА – КАМЕЛЕК @olgakamelek это большая честь.
Мы благодарим наших спонсоров — депутатов Ил Тумэн РС (Я) Ф.В. ГАБЫШЕВУ @feodosia_gabysheva и Г.Н. АЛЕКСЕЕВА, директора «Сахаэнерго» @alekseev_gn_official за предоставленный приз!
Также передаем отдельную благодарность спонсорам – вице- президенту Федерации настольных игр Нюргуяне МИХАЙЛОВОЙ @nurguyanamikhailova и почётному президенту Айаалу БУРЦЕВУ.
Хотите узнать больше об играх и результатах? Жмите @fnni_habylyk_haamyska
@modun.manchaary
@sportyakutia.ru
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