Федерация легкой атлетики об итогах года

Анатолий Кырджагасов рассказал об успехах якутских легкоатлетов

В преддверии Нового года Президент Федерации легкой атлетики Якутии Анатолий Кырджагасов провел встречу с предпринимателями, которые вносят свой вклад в развитие данного вида спорта в регионе. Благодаря их финансовой поддержке, уходящий год Федерация провожает с хорошими результатами как в профессиональном, так и в любительском беге. К примеру, в этом году двое якутских бегунов-любителей завоевали титулы чемпионов России среди ветеранов.

На профессиональном уровне в этом году отметилась Надежда Бут, завоевавшая чемпионский титул в беге на 100 км и выполнила норматив мастера спорта международного класса. Ее землячка – Изабелла Борисова также вошла в тройку лидеров на этой дистанции. Среди мужчин на этой дистанции наши спортсмены заняли 4, 5, 7 место. Однако в общем медальном зачете Якутия все же заняла 1 место. Помимо этого Наталья Леонтьева завоевала бронзу Чемпионата России в дистанции 10 км, а серебро стало результатом ее выступления на Спартакиаде сильнейших спортсменов России. Отдельно стоит отметить работу по продвижению молодых спортсменов, которых удалось направить в центральные спортивные организации в Москве и Санкт-Петербурге.

В этом году также была проделана большая работа в вопросе оформления гражданства Кыргызской Республики для Сарданы Трофимовой, которая благодаря этому смогла принять участие в международном марафоне. Сейчас спортсменка активно готовится и надеется попасть на Олимпиаду 2024.

В завершении встречи Анатолий Кырджагасов вручил предпринимателям благодарственные письма и памятные подарки.