Федерация борьбы хапсагай – новый старый президент

25 ноября президентом Федерации борьбы хапсагай РС(Я) в третий раз избран Николай РУМЯНЦЕВ, который стоит у руля общественной организации национальной борьбы народа саха с 2010 года.

За это время хапсагай прочно встал на ноги, дважды получил признание Всемирной борцовской федерации – в 2010 г. у ФИЛА и в 2013 – у UWW. В республике сложилась стройная и полнокровная система соревнований, хапсагай пользовался всенародной любовью и популярностью, неоднократно выходил за пределы своих родных пенат: проводились чемпионаты Европы и Азии – в Литве и Индии, первенство мира среди кадетов в Бразилии, чемпионаты братской Монголии, различного масштаба турниры в Китае, Казахстане, Москве и других российских городах, прошла презентация в Японии. И заслужил высокую оценку руководителей мировой борьбы Рафаэля Мартинетти и Ненада Лаловича.

Президент UWW так отозвался о нашей борьбе: «Хапсагай – это фантастика!».

Якутские хапсагаисты выигрывали чемпионат мира по пляжной борьбе и чемпионат России по сумо.

В последние годы по известным причинам хапсагай несколько сдал свои позиции. И вот на заседании Федерации, на котором кроме членов исполкома присутствовали заместитель министра по физической культуре и спорту Александр БУГАВЕ и директор РЦНВС Гаврил МОХНАЧЕВСКИЙ, был заслушан отчет деятельности за 10 лет, оценена работа и сделаны выводы. Принято решение внести изменения в устав, рассмотреть нормативы и активизировать работу. Принявший участие по зуму первый вице-президент федерации, начальник отдела вольной борьбы ФСБР Петр ЮМШАНОВ призвал больше внимания уделять детскому спорту.

Состоялись выборы. Все члены исполкома проголосовали за единственного кандидата на пост президента и единогласно выбрали Н.И. РУМЯНЦЕВА. Исполнительным директором вместо ушедшего по состоянию здоровья Алексея Егоровича, бессменно проработавшего на этом посту около 30 лет, избран молодой и перспективный сотрудник РЦНВС Андриан ЗАХАРОВ.

Приятная новость о возможном возобновлении соревнований – 11-12 декабря — запланировано проведение Кубка Федерации борьбы хапсагай в с.Ытык-Кюель. Разумеется, если соответствующим указом Ил Дархана будут сняты некоторые ограничения.