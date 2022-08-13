Федерация бокса Якутии и Алмазэргиэнбанк поздравили медалистов игр «Дети Азии»



В преддверии Дня физкультурника состоялась встреча представителей Федерации бокса Якутии и АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» (АО) с юными боксерами, участвовавшими на VII Международных спортивных играх «Дети Азии». Александра Слепцова, Нарыйаана Васильева и Вадим Дербин – все они вернулись на родину с медалями. Успех на приморском помосте был для ребят крайне важен, ведь в этом году летние игры впервые прошли не в Якутии.

Александра Слепцова из Мегино-Кангаласского улуса завоевала золотую медаль, одержав в победу над представительницей Узбекистана. Вадим Дербин получил бронзовую медаль в весовой категории 54 кг. «Бронза» в этом же весе досталась Нарыйаане Васильевой.

— «Дети Азии» – это первый международный старт в карьере многих спортсменов. В этом году наша команда показала хорошие результаты, но всегда есть к чему стремиться, – сказал председатель правления Федерации бокса РС(Я), генеральный директор АО «РИК Плюс» Петр Алексеев. – Уверен, что лучшие схватки и яркие победы еще впереди!



Заместитель председателя правления АЭБ АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» (АО) Анатолий Табунанов отметил о важности родительской поддержки и поблагодарил их за то, что с детства прививают любовь к спорту.

«Каждый из вас уже чемпион. Желаю вам интересных поединков, хорошего настроения, а главное – помните, что помимо трофеев, спорт в жизни дает дисциплину, упорство и настоящую дружбу», — сказал он.

В конце спортсменам вручили сертификаты на получение денежного поощрения. Отметили и их тренеров – Ариана Монастырева, Дмитрия Алексеева и Андрея Слепцова.