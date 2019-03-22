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Общество
22 марта 2019, 12:33
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Федерация профсоюзов разъяснила ситуацию с Якуткурортом

В  ряде СМИ опубликованы сообщения о якобы специальном банкротстве Федерацией профсоюзов Якутии Автономной некоммерческой организации “Объединения санаторно-курортных учреждений «Якуткурорт» и подготовке ее к продаже.

Чтобы разъяснить ситуацию, мы обратились к председателю Федерации профсоюзов РС(Я) Николаю Дегтяреву.

Федерация профсоюзов РС(Я) является учредителем как  АНО “Якуткурорт”,  так и санаториев-профилакториев  “Чэбдик” и “Абырал”. Это то, что удалось сохранить в момент развала всей экономической системы страны.

По уставам этих организаций, все три санатория-профилактория – самостоятельные хозяйствующие субъекты. Они сами формируют план финансово-хозяйственной деятельности, и Федерация профсоюзов РС(Я) не вмешивается в их деятельность.

В современных условиях, можно сказать, санатории-профилактории выживают. Источниками их доходов являются поступления по аукционам и от продажи путевок населению. Этих поступлений едва хватает, чтобы покрыть текущие расходы по оплате труда работникам, содержанию здания, организации питания отдыхающих.

Проблема санаториев-профилакториев не в том, что им не выделяет средства Федерация профсоюзов РС(Я), по уставам автономных некоммерческих организаций (АНО), учредителем которых является Федерация профсоюзов РС(Я) – этого не предусмотрено. Проблема в том, чтобы необходимо найти поддержку по сохранению и развитию санаторно-курортного развития в РС(Я) на уровне правительства республики.

Федерация профсоюзов Якутии неоднократно поднимала этот вопрос.  Еще три года назад была создана рабочая группа в Правительстве РС(Я), разработаны предложения, но все это осталось на бумаге. После было инициировано проведение совещания постоянного Комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), результатом которого стало проведение Парламентских слушаний и принятие его рекомендаций Правительству РС(Я), органам местного самоуправления и Федерации профсоюзов. К сожалению, мероприятий по реализации рекомендаций не проводится.

В то же время на федеральном уровне вопрос по поддержке санаторно-курортного комплекса взят во внимание. В прошлом году, 28 ноября 2018 года, Правительством РФ принято распоряжение от 26 ноября 2018 года №2581-р “О стратегии развития санаторно-курортного комплекса РФ”, где органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано утвердить региональные программы по развитию санаторно-курортного комплекса или программы по увеличению доступности санаторно-курортного лечения для населения субъекта РФ. В нашем регионе пока этот документ не обсуждался, но мы надеемся, что принятие данного распоряжния станет толчком для решения вышеназванных вопросов.

Нужно отметить, что из трех вышеуказанных санаториев-профилакториев АНО “Якуткурорт” оказалась в наихудшем финансовом положении. С 2017 года налоговая инспекция по Республике Саха (Якутия) инициирует банкротство организации. Очередное рассмотрение вопроса в Арбитражном суде состоится 21 марта т.г.

В настоящее время ни о какой продаже здания речи нет. При этом хочу отметить, что вопрос отчуждения основного имущества Федерации профсоюзов находится в компетенции Президиума Федерации профсоюзов РС(Я) и единоличного решения я не принимаю.

Федерация профсоюзов РС(Я) является общественной организацией, и средства нашего бюджета не позволяют вкладываться в капитальный ремонт здания. В планах Федерации профсоюзов Якутии – найти арендаторов с условием проведения капитального ремонта здания. Мы готовы рассмотреть все предложения инвесторов.

Источник: Пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я).
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