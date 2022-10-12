ФCБ опубликовала фотографии причастных к организации теракта на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту 8 октября организовало Главное управление разведки Минобороны Украины, по делу задержали пять россиян и трех граждан Украины и Армении, сообщили РИА Новости, со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограмм и в начале августа т.г. отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе)», — говорится в сообщении.

❗️Организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов — ФСБ

Сейчас установлены 12 соучастников подготовки теракта на Крымском мосту, восемь из них задержаны, сообщили в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что бомба для теракта на Крымском мосту была закамуфлирована в рулоны с пленкой.

❗️Бомбу для подрыва Крымского моста отправили в Болгарию из морского порта Одессы еще в августе — ФСБ

В рамках уголовного дела о взрыве на Крымском мосту задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления. Расследование продолжается, сообщили в ведомстве.

❗️Контроль за передвижением груза, который взорвали на Крымском мосту, по всему маршруту осуществлял сотрудник ГУР минобороны Украины, представлявшийся участникам схемы как «Иван Иванович».

Для координации он использовал виртуальный анонимный номер, приобретенный в интернете, сообщили в ФСБ.

По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения, г. Алаверди), а получателем ООО «Лидер» (г. Москва).

На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.

«Седьмого октября при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 г.р., и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34″ (г. Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым. В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, 1971 г.р., который выехал в Симферополь, а 8 октября 2022 г в 06.03 при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в Интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича.

«В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Расследование продолжается, все организаторы и соучастники, в том числе иностранцы, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законом.



