Фасадные керамические плиты из якутской глины — инновация науки и компании «Камелёк»

Сегодня 16 декабря, в рамках рабочей поездки нашу республику посетил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель ДФО Юрий Петрович Трутнев. Одной из целей визита стало посещение кластера «Квартал труда», торжественно открывшегося в столице нашей республики 23 ноября.

Напомним, что «Квартал Труда» — проект по созданию в Якутске первого на Дальнем Востоке креативного кластера для развития креативных индустрий Якутии. Кластер стал «домом» для более чем 150 резидентов, работающих в области IT, кино, анимации, моды, дизайна, производства, музыки, компьютерной графики, изобразительных искусств, фото и видеопродакшена.

Торгово-производственная компания «Камелёк» представила в креативном кластере два своих действующих проекта в -студию гончарного мастерства «Туой-арт», а также ювелирную студию «Алтан-арт».

Наибольшее внимание со стороны полпреда Юрия Трутнева, а также Ил Дархана Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева вызвал проект импортозамещения «Сделано в Якутии» и перспективы развития керамического производства республики, а также инновационный проект ученых совместно с ТПК «Камелёк» по разработке композиционных материалов из минерального сырья Республики Саха (Якутия) для производства технической керамики различного назначения, адаптированной к природно-климатическим условиям Крайнего Севера и Арктики.

Торгово-производственная компания «Камелёк» с 2005 года производит посуду и сувенирную продукцию для Республики Саха (Якутия), российского и международного рынка. С 2021 года компания занимается производством керамических изделий, и в планах на ближайшее будущее — декоративная облицовочная фасадная керамическая плитка, а также тротуарная плитка из глины, добываемой на территории Республики Саха (Якутия).

«Это благотворно скажется на целом ряде факторов: ценообразование, качество изделий и контроля качества изделий на всех этапах производства, объемах выпускаемой продукции», отметила Катерина Григорьева, финансовый директор компании.

Якутия — первый российский регион, где разработана и принята региональная концепция развития креативной экономики. Интеграция науки и бизнеса даст развития научных проектов местных ученых совместно с ТПК «Камелёк» по созданию каменной керамики из местной глины. Это новая производственная линия, запуск которой положительно скажется на занятости населения и повышении качества жизни жителей республики в целом.