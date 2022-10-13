13.10.2022
17:07
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Финансы

Мегафон: Заранее проинформировали ФАС об изменении тарифов


Мегафон прокомментировал информацию ФАС о возбуждении дела в отношении Мегафона из-за того, что оператор повысил тарифы на услуги связи в среднем на 12%. Федеральная антимонопольная служба заявила, что повышение коснулось 16,5 млн пользователей оператора.

Мы заранее проинформировали  ФАС об изменении стоимости тарифов. Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию.

Как сообщил Интерфакс, ФАС заявил, что уровень повышения не соответствовал уровню инфляции с начала года. В итоге в органе пришли к выводу, что что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи.

Накануне ФАС признала виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги другого оператора — МТС повысил стоимость услуг для более чем 28 млн абонентов в среднем на 9,5%.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Источник: INTERFAX.RU, Мегафон

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