23.02.2022
09:54
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Общество
ФАС сказала «фас»: за что завели дело на МТС
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО «МТС» из-за необоснованного повышения стоимости услуг. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
В январе компания повысила тарифы в среднем на 9,5 процента. Рост цен коснулся более 28 миллионов абонентов.
«При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил. По мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей», — говорится в сообщении ФАС.
Антимонопольное дело возбуждено в рамках Закона о защите конкуренции.
Источник: Российская газета
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