ФАС сказала «фас»: за что завели дело на МТС

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО «МТС» из-за необоснованного повышения стоимости услуг. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

В январе компания повысила тарифы в среднем на 9,5 процента. Рост цен коснулся более 28 миллионов абонентов.

«При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил. По мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей», — говорится в сообщении ФАС.

Антимонопольное дело возбуждено в рамках Закона о защите конкуренции.