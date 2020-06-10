ФАС России подтвердил существование в Якутии картеля на поставку медикаментов

Коллегиальный орган Федеральной антимонопольной службы – Апелляционная коллегия Федеральной антимонопольной службы рассмотрев на заседании жалобу ООО «Мед-Маркет» на решение Якутского УФАС России об установлении путем заключения ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) между хозяйствующими субъектами-конкурентами и поддержания цен в ходе проведения торгов на поставку медикаментов и расходных материалов в бюджетные медучреждения Якутии, решила оставить жалобу заявителя без удовлетворения, сообщает YKTIMES.RU со ссылкой на пресс-службу УФАС по РС(Я).

Апелляционная коллегия ФАС России пришла к выводу, что решение Якутского УФАС России не нарушает единообразие практики применения антимонопольного законодательства.

Напомним, участники картеля фактически отказались от конкурентной борьбы между собой, что привело к искусственному поддержанию цен на торгах.

Комиссия Якутского УФАС России установила в действиях 3-х компаний: ООО «Регион Столица», ООО «Мед-Маркет», ООО «Фармбаза», и 3-х индивидуальных предпринимателей наличие картельного соглашения (п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции).

Материалами дела установлено, что в 2016-2018 годах, в результате заключения антиконкурентного соглашения, ответчики участвовали в более чем 140 торгах на поставку медикаментов и расходных материалов в бюджетные медучреждения республики.

В ходе рассмотрения дела антимонопольным органом было установлено, что организации при участии в электронных торгах использовали единую инфраструктуру и проводили совместную подготовку к закупкам.

Также при участии в торгах перечисленные организации использовали общую модель поведения, которая была заранее известна каждой компании, и которая была обусловлена наличием антиконкурентного соглашения, что преднамеренно исключило конкуренцию и привело к поддержанию цен на закупках.

СПРАВКА:

Решение Якутского УФАС России от 26.12.2019 по делу о нарушении антимонопольного законодательства № 014/01/11-02/2019; согласно пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если такие соглашения приводят или могут привести к поддержанию цен на торгах.