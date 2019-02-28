ФАС предложил заказывать госномера у частников. Какие риски у автовладельцев Якутии?

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила установить предельные тарифы на изготовление государственных регистрационных знаков транспортных средств.

В частности, как следует из проекта приказа ФАС, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов, с 4 августа 2019 года предлагается установить предельный тариф на услуги по изготовлению автомобильных номеров в размере 2 тыс. рублей, стоимость номеров на мотоциклы, прицепы, тракторы и прочие машины обойдутся в 1,5 тыс. рублей. Также тариф на изготовление транзитных номеров на любые транспортные средства предлагается установить в размере 200 рублей.

Кроме того, цена на свидетельство о регистрации транспортного средства составит 500 рублей на бумажной основе и 1,5 тыс. рублей на пластиковой основе.

Тарифы вступят в силу с августа вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств», в рамках которого россияне смогут регистрировать новые автомобили в автосалонах без посещения подразделений ГИБДД. При регистрации машины в ГИБДД ее новому собственнику присвоят набор из букв и цифр, однако саму металлическую пластину нужно будет заказывать у частного изготовителя. Для них ФАС установит предельный тариф.

Для граждан цена на изготовление номера в ГИБДД в виде госпошлины на сегодняшний день также составляет 2 тыс. рублей. Однако опрошенные газетой « Коммерсантъ » эксперты говорят о существенных рисках, которые могут возникнуть в результате применения тарифов и нового закона. Так, в некоторых регионах гражданам будет негде изготовить государственный знак, пояснила изданию глава Союза производителей государственных регистрационных знаков транспортных средств (объединяет 26 компаний) Людмила Шерстнева. По ее словам, в ряде регионов, например, в Якутии, на Чукотке или в отдаленных районах Подмосковья регистрационные подразделения ГИБДД в течение месяца выдают всего 40-50 номеров, но они закупаются МВД централизованно и заранее.

«С августа этим будут заниматься частники, но для них это экономически невыгодно. Для изготовления госзнаков нужно получить разрешение в ГИБДД (более 100 тыс. рублей за одно свидетельство, позволяющее печатать один тип знаков, а всего их 27), закупить пресс-оборудование (от 2 млн до 4,4 млн рублей, в зависимости от типов номеров)», — добавила Шерстнева

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